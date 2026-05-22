Abel Pintos presentó "La Culpa", su nuevo single y videoclip oficial, una canción cargada de emoción que profundiza en las complejidades afectivas que aparecen cuando una relación llega a su final.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, el tema propone una mirada íntima y sensible sobre los vínculos, las palabras que quedaron pendientes y la dificultad de encontrar responsables cuando el amor cambia de forma. Con una interpretación honesta y profunda, Abel vuelve a conectar con el costado más emocional de su repertorio.

El videoclip oficial, dirigido por Niko Sedano y protagonizado por Inés Palombo y Fabio Di Tomaso, acompaña la intensidad de la canción con una propuesta visual tan minimalista como hipnótica.

Abel Pintos lanzó "La Culpa", una canción cargada de emoción sobre el final de una relación

La historia transcurre dentro de un único living donde diferentes escenas muestran fragmentos de una relación atravesando distintas etapas: desde momentos de conexión y cotidianeidad hasta silencios, distancias y pequeñas señales de desgaste emocional.

El recurso narrativo más impactante del video aparece a través de un zoom continuo e infinito. Cada escena ocurre dentro del televisor de la escena anterior, generando un efecto de repetición y profundidad donde los recuerdos parecen convivir simultáneamente dentro de un mismo espacio.

La propuesta audiovisual logra transmitir una sensación inquietante y nostálgica, reforzando el concepto emocional de la canción y el paso del tiempo dentro de una relación.

Además, "La Culpa" contará con un segundo video alternativo que funcionará como epílogo del clip principal. En esta nueva pieza, Abel interpreta la canción en un living vacío, acompañado únicamente por el ruido blanco de un televisor encendido, en una toma única y sin cortes que vuelve a poner en primer plano su potencia interpretativa.

Abel Pintos presentó "La Culpa", su nuevo single y videoclip oficial

Este lanzamiento llega en un momento muy especial para el artista, quien se prepara para presentarse por primera vez en el Teatro Gran Rex con cuatro funciones programadas para noviembre de 2026, reafirmando su lugar como una de las voces más convocantes de la música popular argentina.

"La culpa no siempre tiene dueño, y eso es lo más difícil de aceptar", resume el espíritu de una canción que vuelve a mostrar la sensibilidad artística de Abel Pintos.

Mirá el nuevo videoclip de Abel Pintos "La Culpa"