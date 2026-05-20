Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

Lo que comenzó como un proyecto musical escolar terminó convirtiéndose en un fenómeno que cruzó fronteras y emocionó a una leyenda del rock mundial.

Un grupo de alumnos de San Lorenzo logró captar la atención de Liam Gallagher gracias a una impactante interpretación de "Stop Crying Your Heart Out", uno de los clásicos más emblemáticos de Oasis.

Los protagonistas de esta historia son estudiantes de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y el coro de la escuela San Carlos, quienes unieron sus voces en una producción audiovisual que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Un homenaje musical en un lugar cargado de historia

El video no solo llamó la atención por la interpretación de los chicos, sino también por el escenario elegido para grabarlo.

La producción se realizó en El Seráfico, un espacio emblemático ubicado en el casco histórico de San Lorenzo.

Ese lugar posee un enorme valor histórico para Argentina, ya que fue escenario del histórico Combate de San Lorenzo de 1813, uno de los hechos más importantes protagonizados por el General San Martín.

Con sus uniformes escolares y una puesta visual cuidada, los alumnos transformaron el clásico de Oasis en una pieza cargada de emoción y simbolismo.

La combinación entre la música, la energía del coro y el contexto histórico generó una fuerte repercusión entre los usuarios que comenzaron a compartir el video en distintas plataformas.

El video que llegó hasta Liam Gallagher

Lo que parecía una publicación más en redes sociales empezó a multiplicar reproducciones de manera inesperada. Poco a poco, la interpretación comenzó a viajar por distintos rincones de internet hasta llegar al propio Liam Gallagher.

El cantante británico no solo vio el video, sino que decidió compartirlo en sus historias de Instagram, un gesto que revolucionó a toda la comunidad educativa de San Lorenzo y a miles de fanáticos de Oasis.

Fiel a su estilo directo y auténtico, Gallagher resumió su reacción con una sola palabra: "Biblical".

Dentro del universo del artista inglés, ese término representa uno de los elogios más importantes que suele utilizar para describir algo extraordinario.

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos argentinos

El orgullo de toda una comunidad educativa

La repercusión internacional del video generó una enorme emoción entre docentes, familias y alumnos que formaron parte del proyecto.

Más allá del reconocimiento de una figura mundial como Liam Gallagher, muchos usuarios destacaron el valor educativo y cultural de la propuesta, que logró unir arte, historia y trabajo colectivo en una sola producción.

Además, el fenómeno volvió a demostrar el alcance global que puede tener un contenido nacido desde una escuela argentina cuando existe creatividad, compromiso y pasión genuina por la música.

Una canción que rompió fronteras

Para los chicos de San Lorenzo, esta experiencia seguramente quedará marcada para siempre. No todos los días un coro escolar logra conmover a uno de los músicos más importantes del rock británico y recibir un reconocimiento directo de su parte.

Con una interpretación sincera y cargada de emoción, los estudiantes santafesinos consiguieron mucho más que viralizar un video: lograron conectar generaciones y demostrar que la música sigue teniendo el poder de unir al mundo entero a través de una canción.



