Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible

El regreso de Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya es un fenómeno. A pocos minutos de salir a la venta, la preventa oficial se agotó por completo y, poco después, también lo hicieron los abonos correspondientes a la venta general Fase 1, confirmando la enorme expectativa que existe alrededor del regreso del festival a Argentina.

Ante la altísima demanda, la organización anunció la habilitación de la Fase 2, que mantiene descuentos especiales por tiempo limitado y cupos reducidos para quienes quieran asegurar su lugar en una de las citas musicales más importantes del año.

La tercera edición de Primavera Sound Buenos Aires 2026 se realizará los próximos 28 y 29 de noviembre en Buenos Aires, en una locación que todavía será revelada. El line up confirmó un regreso a lo grande, con nombres internacionales de primer nivel encabezados por Gorillaz, liderados por Damon Albarn; The Strokes; FKA twigs; Yung Lean y Lily Allen.

Gorillaz, The Strokes, FKA twigs y Lily Allen encabezan el esperado regreso internacional del festival a Buenos Aires.

A ellos se suman figuras como CMAT, Courtney Barnett, además de una fuerte presencia argentina con artistas como Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Juana Aguirre.

Juana Molina, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas lideran la fuerte presencia argentina en esta nueva edición de Primavera Sound

Tras dos ediciones que dejaron huella en 2022 y 2023, Primavera Sound vuelve a Buenos Aires con una propuesta artística que conecta directamente con el ADN del festival nacido en Barcelona en 2001, apostando por la diversidad sonora, artistas de culto, nuevas tendencias y nombres consagrados de la escena internacional y latinoamericana.

Entradas

Los tickets continúan disponibles a través de Enigma Tickets, con beneficios exclusivos para clientes BBVA de hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

Precios Fase 2 (cupos limitados):

• Abono General: $300.000

• Abono VIP: $900.000

La cuenta regresiva ya comenzó y, a juzgar por la velocidad de venta, todo indica que Primavera Sound Buenos Aires 2026 volverá a marcar uno de los grandes hitos musicales del año.