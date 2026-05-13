Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible
El esperado regreso de Primavera Sound Buenos Aires 2026 desató una verdadera locura entre el público argentino. Con entradas agotadas en tiempo récord, el festival confirmó la habilitación de una nueva etapa de venta para su edición del 28 y 29 de noviembre, encabezada por Gorillaz, The Strokes y FKA twigs.
El regreso de Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya es un fenómeno. A pocos minutos de salir a la venta, la preventa oficial se agotó por completo y, poco después, también lo hicieron los abonos correspondientes a la venta general Fase 1, confirmando la enorme expectativa que existe alrededor del regreso del festival a Argentina.
Ante la altísima demanda, la organización anunció la habilitación de la Fase 2, que mantiene descuentos especiales por tiempo limitado y cupos reducidos para quienes quieran asegurar su lugar en una de las citas musicales más importantes del año.
La tercera edición de Primavera Sound Buenos Aires 2026 se realizará los próximos 28 y 29 de noviembre en Buenos Aires, en una locación que todavía será revelada. El line up confirmó un regreso a lo grande, con nombres internacionales de primer nivel encabezados por Gorillaz, liderados por Damon Albarn; The Strokes; FKA twigs; Yung Lean y Lily Allen.
A ellos se suman figuras como CMAT, Courtney Barnett, además de una fuerte presencia argentina con artistas como Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Juana Aguirre.
Tras dos ediciones que dejaron huella en 2022 y 2023, Primavera Sound vuelve a Buenos Aires con una propuesta artística que conecta directamente con el ADN del festival nacido en Barcelona en 2001, apostando por la diversidad sonora, artistas de culto, nuevas tendencias y nombres consagrados de la escena internacional y latinoamericana.
Entradas
Los tickets continúan disponibles a través de Enigma Tickets, con beneficios exclusivos para clientes BBVA de hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.
Precios Fase 2 (cupos limitados):
• Abono General: $300.000
• Abono VIP: $900.000
La cuenta regresiva ya comenzó y, a juzgar por la velocidad de venta, todo indica que Primavera Sound Buenos Aires 2026 volverá a marcar uno de los grandes hitos musicales del año.