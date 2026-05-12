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Tobika despliega su Sabor Tropical y reafirma su identidad en la nueva escena urbana

El artista argentino presenta un single cargado de ritmos latinos, picardía y actitud, mientras continúa recorriendo Argentina y Uruguay con su Tobika Tour 2026.

Cecilia Andrea Bello

Tobika sigue marcando su propio camino dentro de la nueva música urbana y presenta "Sabor Tropical", una canción que mezcla sensualidad, humor y una fuerte impronta latina. Con este lanzamiento, el artista vuelve a demostrar su capacidad para construir hits con identidad propia, conectando con una generación que encuentra en el carisma, el chamuyo y la autenticidad una forma de expresión.

En este nuevo single, Tobika apuesta por una narrativa fresca y descontracturada, donde el deseo, el coqueteo y el juego de egos se convierten en protagonistas. Sobre una base de reggaetón y ritmos latinos, el artista construye un personaje magnético que deja un mensaje claro: no hacen falta lujos ni millones para conquistar, cuando el corazón, la actitud y la presencia hablan por sí solos.

Sabor Tropical combina frases directas, estribillos pegadizos y una energía que invita al baile desde el primer segundo. Con una identidad sonora cada vez más consolidada, Tobika continúa explorando sonidos latinoamericanos y llevando su propuesta hacia un terreno donde lo urbano, lo popular y lo emocional conviven de forma natural.

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Este lanzamiento llega en simultáneo con el Tobika Tour 2026, gira que durante mayo lo llevará a reencontrarse con su público en distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Las fechas confirmadas incluyen presentaciones en Uruguay, La Plata, Rosario y Córdoba, acompañando el crecimiento de un artista que no deja de expandir su universo musical arriba y abajo del escenario.

Con Sabor Tropical, Tobika reafirma que su propuesta va mucho más allá de una canción: es actitud, identidad y una manera muy propia de contar historias dentro de la escena urbana actual.

Mirá el nuevo lanzamiento de Tobika "Sabor Tropical"

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