Coverheads será la banda invitada en los shows de Gilby Clarke en Argentina

La llegada de Gilby Clarke a Argentina ya genera gran expectativa entre los fanáticos del rock, pero ahora se suma un condimento especial: Coverheads fue confirmada como la banda encargada de abrir los shows del ex guitarrista de Guns N' Roses en su paso por el país.

La agrupación argentina dirá presente en las tres fechas programadas: el 23 de mayo en Vorterix de Mar del Plata, y el 24 y 25 de mayo en The Roxy Live de Palermo, donde Clarke repasará parte de su carrera solista y clásicos que marcaron su historia dentro del hard rock internacional.

La potente agrupación argentina de hard rock acompañará al ex guitarrista de Guns N' Roses

Con una trayectoria que combina versiones de grandes himnos del género con material propio, Coverheads llega a estos shows con una historia que respalda su lugar dentro de la escena. Nacida en el circuito de las recordadas fiestas Glamnation en El Roxy, la banda fue creciendo hasta compartir escenarios con figuras internacionales, incluyendo giras por Latinoamérica junto a Slash, Guns N' Roses,The Cult, Whitesnake, Aerosmith, entre otras.

Integrada por El Chino Dany en bajo, Fernando "Carucha" Podestá en voz, Gaby Zero y Walter "Chupete" Ramírez en guitarras, Sergio Dukke en batería, Germán "Tripa" Tripel y Piru Saez en voces, Coverheads se convirtió en una referencia local para los amantes del rock clásico, el glam y el hard rock.

Su propuesta mezcla versiones de bandas como AC/DC, Aerosmith, Ramones y Alice Cooper, con composiciones propias que consolidaron su identidad artística. Esa energía será la que abra el camino para la llegada de Gilby Clarke, en una serie de conciertos que prometen revivir la esencia más pura del rock de guitarras.

Con localidades agotadas para una de las fechas y una nueva función anunciada por la alta demanda, la visita de Gilby Clarke ya se perfila como uno de los encuentros rockeros más esperados del mes, y Coverheads será parte fundamental de esa celebración.