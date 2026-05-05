"Foreign Tongues": cuándo llega el esperado nuevo álbum de The Rolling Stones

Después del impacto mundial de Hackney Diamonds, The Rolling Stones vuelven a demostrar que su historia está lejos de terminar. La banda integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood anunció oficialmente Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 10 de julio.

El disco contará con 14 canciones y marca el regreso de la banda al estudio junto al productor ganador del Grammy Andrew Watt, responsable también del exitoso Hackney Diamonds. Según trascendió, el álbum fue grabado en los históricos estudios Metropolis de Londres durante un intenso proceso creativo que duró menos de un mes.

The Rolling Stones vuelve con Foreign Tongues, un álbum de 14 canciones que llegará el 10 de julio

Como primer adelanto, el grupo lanzó hoy "In The Stars", acompañado por "Rough and Twisted", dos canciones que anticipan una nueva etapa sonora donde el ADN clásico stone convive con una búsqueda más experimental. En las semanas previas al anuncio, la banda había generado expectativa entre sus fans con el lanzamiento limitado en vinilo blanco de "Rough and Twisted" bajo el alias The Cockroaches.

Uno de los puntos más emotivos del proyecto será la participación póstuma de Charlie Watts, quien aparece en una de sus últimas sesiones grabadas antes de su fallecimiento en 2021. Además, el álbum suma invitados de lujo como Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith.

Con más de seis décadas de historia, los Stones vuelven a dejar en claro que siguen escribiendo nuevos capítulos dentro del rock mundial. Foreign Tongues no solo promete ser uno de los lanzamientos más importantes de 2026: también confirma que la maquinaria stone sigue intacta.