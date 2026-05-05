Murió Jorge Calandrelli: quién fue el músico argentino que dejó su huella en la música mundial y ganó seis premios Grammy

El mundo de la música despidió a Jorge Calandrelli, uno de los artistas argentinos más influyentes y reconocidos a nivel internacional. El compositor, arreglador, pianista y director de orquesta falleció a los 87 años, dejando un legado invaluable dentro de la música popular, el jazz, el pop y la composición sinfónica.

Nacido en Buenos Aires, Calandrelli comenzó su camino musical desde muy joven, formándose con grandes referentes de la composición argentina y desarrollando una sensibilidad artística que, con el tiempo, lo llevaría a los escenarios y estudios más importantes del mundo.

Ganó seis Grammy Awards, fue nominado 29 veces y trabajó con artistas como Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John

Antes de instalarse en Estados Unidos en 1978, trabajó en Argentina junto a figuras populares como Palito Ortega, Sergio Denis y Tormenta. Pero fue en el exterior donde su talento alcanzó una dimensión histórica.

Durante más de cuatro décadas, su firma apareció en discos, grabaciones y producciones de algunos de los artistas más importantes del planeta. Fue colaborador clave de Tony Bennett, con quien desarrolló algunos de sus trabajos más celebrados, y también trabajó junto a Lady Gaga, Elton John, Sting, Paul McCartney, Celine Dion, Shakira y Michael Bublé, entre muchos otros.

De Buenos Aires al mundo, Jorge Calandrelli construyó una carrera histórica como arreglador, compositor y director

Su excelencia musical fue reconocida con 29 nominaciones a los Grammy Awards, de los cuales ganó seis, consolidándose como uno de los argentinos con mayor reconocimiento dentro de la industria musical internacional.

Más allá de los premios, Jorge Calandrelli fue un arquitecto sonoro detrás de canciones, álbumes y arreglos que marcaron generaciones. Su partida enluta a la música, pero su obra seguirá viva en cada acorde que ayudó a construir.