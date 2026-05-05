Joaquín Levinton sorprendió vestido de monje y convirtió a La Mona Jiménez en su alumno de yoga

La nueva emisión de Es mi sueño dejó una escena tan inesperada como divertida. Joaquín Levinton, cantante y frontman de Turf, apareció en el estudio completamente descalzo, con una larga túnica blanca y una actitud que desconcertó a todos desde el primer segundo.

Joaquín Levinton revolucionó Es mi sueño con una insólita clase de yoga

"Hola a todos... me iluminé", lanzó entre risas apenas tomó la palabra, generando la sorpresa inmediata del jurado y del público presente.

Con su característico estilo, Levinton explicó que decidió iniciar un camino más espiritual y comenzar clases de yoga para alejarse del estrés cotidiano. "Necesitaba despegarme del mundo material", comentó, mientras enumeraba con ironía algunas de las cosas que, según él, ya no quería en su vida.

Joaquín Levinton sorprendió con una aparición tan inesperada como divertida en Es mi sueño

La situación escaló cuando decidió compartir sus nuevos conocimientos en vivo y eligió como "discípulo" nada menos que a Carlos 'La Mona' Jiménez. Entre bromas y preguntas incrédulas del resto del jurado, el cantante cordobés aceptó sumarse al juego.

Sobre una colchoneta en plena pista, ambos protagonizaron una improvisada clase de respiración, estiramiento y meditación que desató carcajadas en todo el estudio. Incluso Abel Pintos no pudo contener la risa ante el insólito momento.

Con humor, complicidad y espontaneidad, Levinton volvió a demostrar por qué es una de las personalidades más impredecibles de la música argentina, regalando junto a La Mona uno de los momentos más comentados del programa.