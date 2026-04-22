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Una participante de "Es mi sueño" sorprendió al jurado al evaluar a Abel Pintos sin filtros

Lucía Warcok bromeó con el cantante, habló de su TOC y logró avanzar en el certamen tras su presentación

Cecilia Andrea Bello

Un momento inesperado se vivió en Es mi sueño cuando Lucía Warcok, una participante de 25 años oriunda de Mataderos, se animó a dar vuelta los roles y juzgar a Abel Pintos en plena emisión. Antes de su performance, la joven compartió que convive con trastorno obsesivo compulsivo, especialmente relacionado con la limpieza y el orden: "La paso mal, pero intento sobrellevarlo", expresó.

Durante la previa, Joaquín Levinton recordó que Lucía disfrutaba juzgar cantantes desde chica y la invitó a evaluar a uno de los jurados. Fue entonces cuando Abel Pintos subió al escenario y cantó para ella, quien, sin dudar, lanzó una devolución con tono humorístico: "Veo potencial, pero te falta un poco de entonación. Siento que podrías ir a clases de canto".

&nbsp;Lucía Warcok invirtió los roles y juzgó a Abel Pintos en pleno programa&nbsp;
 Lucía Warcok invirtió los roles y juzgó a Abel Pintos en pleno programa 

Más allá del divertido intercambio, Lucía tuvo su momento sobre el escenario interpretando "Señor amante" de Valeria Lynch. Su actuación convenció a tres de los jurados, que activaron sus palancas verdes y le permitieron avanzar en la competencia.

De esta manera, la participante no solo protagonizó uno de los momentos más virales del programa, sino que también logró dar un paso firme en su camino hacia el escenario del Teatro Ópera, donde buscará consolidarse en el certamen.

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