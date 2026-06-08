Los Caligaris hicieron explotar Museum con entradas agotadas y un emotivo homenaje al Indio Solari

Los Caligaris volvieron a demostrar por qué son una de las bandas más convocantes y queridas de Latinoamérica. Con entradas agotadas y un Museum colmado, el grupo cordobés presentó oficialmente Caligaris Sí, su más reciente trabajo discográfico, en una noche donde la música, el humor, la emoción y la energía desbordaron el escenario.

Museum lució colmado para la presentación oficial de "Caligaris Sí"

Durante más de dos horas de show, la banda recorrió las canciones de su flamante álbum y repasó los clásicos que marcaron su trayectoria, generando una conexión permanente con un público que no dejó de cantar, bailar y celebrar cada instante del espectáculo.

Benja Amadeo compartió escenario con Los Caligaris en un encuentro muy celebrado por el público

La fiesta contó además con invitados de lujo que se sumaron a la celebración. Sobre el escenario dijeron presente Benja Amadeo, Olivia Wald y Justo de Silvestre y La Naranja, aportando momentos únicos que elevaron aún más la temperatura de una noche que quedará en el recuerdo de los fanáticos.

Olivia Wald se sumó a la celebración y fue una de las invitadas más ovacionadas de la noche

Uno de los momentos más emotivos llegó sobre el final del concierto, cuando Los Caligaris sorprendieron con una versión instrumental de "Ji ji ji", el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El homenaje fue recibido con una gran ovación y funcionó como un respetuoso tributo a Carlos "Indio" Solari, una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

Fieles a su esencia, Los Caligaris transformaron Museum en una verdadera fiesta colectiva. Su característica mezcla de música, humor, circo y emoción volvió a demostrar la vigencia de una propuesta artística que continúa conquistando generaciones y expandiéndose por toda América Latina.

El show en Buenos Aires forma parte de un intenso año para la banda, que continúa recorriendo distintos escenarios del continente mientras prepara importantes novedades. Entre ellas, la llegada de la edición deluxe de Caligaris Sí, prevista para mediados de agosto, que incluirá nuevas canciones y material inédito.

Con entradas agotadas, Los Caligaris volvieron a convertir Museum en una verdadera fiesta

Como si fuera poco, la banda anunció recientemente una unión histórica junto a Los Auténticos Decadentes para presentar La Fórmula Perfecta, una gira conjunta que promete convertirse en una de las grandes celebraciones musicales de la región. Con fechas confirmadas en Argentina, México y Colombia, ambas agrupaciones compartirán escenario en una experiencia única que combinará canciones, fiesta y espíritu popular.

Mientras continúan sumando escenarios y proyectos, Los Caligaris siguen demostrando que la fórmula perfecta existe: grandes canciones, cercanía con el público, emoción, humor y una celebración permanente que convierte cada presentación en una experiencia inolvidable.