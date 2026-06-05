No Te Va Gustar renueva "Cielo de un solo color", el himno de la Selección Uruguaya para el Mundial 2026

No Te Va Gustar vuelve a ponerle música a la ilusión de todo un país. La banda uruguaya presentó "Cielo de un solo color (Versión 2026)", una renovada interpretación de la canción que fue elegida oficialmente para acompañar a la Selección Uruguaya en el Mundial 2026.

Convertida desde hace años en un verdadero himno para los hinchas celestes, la canción fue recientemente seleccionada por más del 70% de los aficionados en una consulta masiva impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que reunió la opinión de más de 900 mil personas. Además, el tema fue utilizado para musicalizar el video oficial de presentación de los 26 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para disputar la Copa del Mundo.

No Te Va Gustar relanza "Cielo de un solo color" junto a Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina

A partir de esa elección popular surgió la idea de darle una nueva vida a la canción. Con el objetivo de actualizar su sonido y acercarla a nuevas generaciones, No Te Va Gustar convocó a algunas de las figuras más importantes de la música uruguaya para participar de esta nueva grabación.

La versión 2026 cuenta con la participación especial de Jorge Drexler en voz, Hugo Fattoruso en acordeón y Agarrate Catalina en los coros, aportando nuevos matices a una composición que ya forma parte del patrimonio emocional de Uruguay.

"Para No Te Va Gustar es un orgullo enorme que una canción nuestra acompañe a la Selección y a tanta gente desde hace tantos años. Con esta nueva generación de jugadores sentimos que era el momento indicado para renovar su sonido e invitar a artistas que admiramos profundamente para darle una nueva energía. Es un honor que 'Cielo de un solo color' siga siendo parte de este camino", expresó la banda.

El lanzamiento oficial se realizó en un evento especial en el estudio Elefante Blanco de Montevideo. Allí, No Te Va Gustar compartió escenario con Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina para interpretar la canción en vivo ante jugadores de la actual Selección Uruguaya y referentes históricos de la Celeste.

La jornada estuvo marcada por la emoción, la música y el espíritu de camaradería que caracteriza a una canción capaz de unir generaciones dentro y fuera de la cancha. Con una fuerza renovada, "Cielo de un solo color" vuelve a vestir la camiseta celeste para acompañar a Uruguay en un nuevo desafío mundialista.

Mientras tanto, No Te Va Gustar continúa recorriendo escenarios con una extensa gira que incluirá presentaciones en Pergamino, San Luis, Mendoza, San Juan, Rosario, Paraná, Salta, Tucumán y otras ciudades argentinas durante los próximos meses. Además, la banda adelantó que próximamente anunciará una nueva gira por el Conurbano bonaerense, ampliando así su esperado reencuentro con el público argentino.