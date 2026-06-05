"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, generó una profunda conmoción en el mundo de la música. Entre los numerosos mensajes de despedida que aparecieron en las últimas horas, uno de los más emotivos fue el de Eduardo "Skay" Beilinson, compañero fundamental de su historia artística y pieza clave en la construcción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de sus redes sociales, Skay compartió una fotografía junto al Indio y escribió unas palabras que rápidamente se multiplicaron entre los seguidores de la banda: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste".

Con una foto juntos y un mensaje cargado de emoción, Skay Beilinson despidió al Indio Solari

El mensaje estuvo firmado con las iniciales "PR", una referencia que muchos fanáticos asociaron inmediatamente al universo de Patricio Rey. Además, el músico informó que quedó suspendido hasta nuevo aviso el show que tenía previsto realizar este sábado.

Las palabras de Skay tuvieron un impacto especial por el vínculo que mantuvo con Solari durante gran parte de su vida. Juntos encabezaron una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino y construyeron una obra que trascendió generaciones, convirtiéndose en un fenómeno cultural único.

La relación entre Solari y Beilinson atravesó momentos de gran cercanía, pero también diferencias que terminaron alejándolos tras la disolución de Los Redondos a comienzos de los años 2000. Con el paso del tiempo, ambos expresaron públicamente distintas versiones sobre aquella ruptura y mantuvieron posiciones distantes respecto del final de la banda.

Sin embargo, frente a la muerte del Indio, las viejas diferencias quedaron en un segundo plano. El mensaje de Skay no habló de conflictos ni de desencuentros, sino de recuerdos, canciones y amistad. Un adiós breve, pero cargado de emoción, para despedir a quien fue su compañero de ruta en una de las historias más importantes que dio el rock argentino.