Ozuna apuesta a la introspección con "Mi Yo De Antes", su nuevo lanzamiento

Ozuna continúa expandiendo su universo musical con el lanzamiento de "Mi Yo De Antes", una propuesta que lo reconecta con la esencia más melódica y sentimental del reggaetón romántico.

Luego del éxito de "Una Aventura", que alcanzó el primer puesto en los rankings de Monitor Latino en varios países de Iberoamérica, el artista puertorriqueño vuelve a explorar una de las facetas más emocionales de su carrera a través de una canción atravesada por la nostalgia, la vulnerabilidad y la transformación personal.

Ozuna explora el desamor y la transformación personal en "Mi Yo De Antes"

En "Mi Yo De Antes", Ozuna combina sonidos nostálgicos con una letra introspectiva que aborda las consecuencias emocionales de una relación tóxica y el proceso de volver a encontrarse consigo mismo tras una ruptura. La producción y composición del tema contó con la colaboración de El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz.

"Mi Yo De Antes tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona", expresó el cantante sobre el significado de la canción.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip filmado en Puerto Rico y dirigido por Ricardo Rivera, conocido como "Fue Ricky". La producción audiovisual incorpora elementos cinematográficos, efectos especiales y situaciones de comedia para representar los altibajos emocionales de una relación marcada por la atracción y la dependencia afectiva.

La historia cuenta además con la participación de la modelo e influencer cubano-estadounidense Mia Dio, quien protagoniza junto a Ozuna una narrativa visual que profundiza en los conflictos y emociones retratados en la canción.

Con este estreno, Ozuna reafirma su capacidad para combinar sensibilidad y autenticidad en sus composiciones, mientras continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.