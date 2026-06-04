Billy Joel celebra su histórico concierto número 100 en el Madison Square Garden con una edición especial en DVD y Blu-Ray

Billy Joel presentó "The 100th - Live at Madison Square Garden (The Complete Concert)", una edición especial en DVD y Blu-Ray que captura íntegramente su concierto número 100 consecutivo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

El show, realizado el 28 de marzo de 2024, quedó registrado como uno de los momentos más importantes de su histórica residencia en el recinto. Acompañado por su banda y con la participación especial de Sting, el músico recorrió algunos de los mayores clásicos de su carrera frente a miles de fanáticos.

Billy Joel inmortalizó su concierto número 100 en el Madison Square Garden con una edición especial

La nueva edición incluye once canciones que no formaron parte de la transmisión televisiva original, entre ellas "Uptown Girl", "We Didn't Start The Fire", "The Longest Time" y una versión de "Every Little Thing She Does Is Magic" junto a Sting.

Además de material inédito, el lanzamiento reúne clásicos como "Piano Man", "Vienna", "My Life", "Movin' Out (Anthony's Song)" y "New York State Of Mind", ofreciendo la versión más completa de una noche que ya forma parte de la historia del Madison Square Garden.

Con este lanzamiento, Billy Joel permite revivir uno de los hitos más importantes de su carrera y de una de las residencias más exitosas de la música en vivo.