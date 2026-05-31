Hilary Duff relanza sus grandes éxitos con "(Mine)" y revive el clásico "What Dreams Are Made Of"

Hilary Duff sigue viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera. La cantante, actriz y figura multiplatino lanzó oficialmente "(Mine)", un EP de siete canciones que reúne nuevas versiones de algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, ya disponible en todas las plataformas digitales.

El proyecto incluye reinterpretaciones de temas que marcaron a toda una generación, entre ellos "Come Clean (Mine)" y una renovada versión de "What Dreams Are Made Of (Mine)", la icónica canción que se convirtió en un himno para millones de fans desde su aparición en The Lizzie McGuire Movie.

Hilary Duff revive sus clásicos en una nueva etapa artística con el lanzamiento de "(Mine)"

Originalmente, estas grabaciones habían sido publicadas como material exclusivo en distintas ediciones limitadas en vinilo de su sexto álbum de estudio, "luck... or something", pero el entusiasmo del público llevó a que finalmente fueran reunidas en un lanzamiento especial.

La llegada de "(Mine)" se da en medio del enorme impacto de "luck... or something", el primer álbum de estudio de Duff en más de una década. El trabajo debutó en el puesto número 3 del Billboard 200 y se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de su carrera reciente, alcanzando además el número uno en países como Canadá y Australia.

Coescrito por la propia Hilary junto a su esposo, el productor ganador del Grammy Matthew Koma, el álbum presentó canciones como "Mature", "Roommates" y "Weather For Tennis", que lograron una gran recepción tanto por parte del público como de la crítica especializada.

Una gira mundial que ya es un éxito

Mientras celebra este nuevo lanzamiento, Hilary Duff también se prepara para iniciar "The Lucky Me Tour", su primera gira mundial completa en casi veinte años.

El recorrido incluirá conciertos en Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, con numerosas fechas agotadas en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kia Forum de Los Ángeles y el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Con "(Mine)", Hilary Duff vuelve a conectar con la nostalgia de toda una generación mientras reafirma su presente artístico con una propuesta que combina historia, evolución y nuevas versiones de canciones que marcaron una época.