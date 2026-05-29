Festival Bandera confirmó su séptima edición en Rosario

El Festival Bandera ya puso en marcha su séptima edición y confirmó su regreso a Rosario para el próximo 24 de octubre, consolidándose una vez más como uno de los eventos musicales más importantes de la Argentina.

Con el paso de los años, el festival logró construir una identidad propia dentro de la escena nacional, transformándose en una cita obligada para miles de personas que llegan desde distintos puntos del país para vivir una experiencia que combina música, encuentro y cultura.

El Festival Bandera confirmó su regreso a Rosario y prepara una séptima edición que promete ser histórica

La edición 2026 promete convertirse en una de las más especiales hasta el momento. Aunque todavía no se anunciaron artistas ni novedades sobre el line up, desde la organización adelantaron que en los próximos días habrá importantes anuncios relacionados con esta nueva entrega.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Festival Bandera reunió sobre sus escenarios a algunos de los nombres más importantes de la música latinoamericana y a nuevas generaciones de artistas que hoy marcan el pulso de la escena actual.

Lejos de ser únicamente un festival musical, Bandera logró consolidarse como una experiencia colectiva atravesada por cruces generacionales, diversidad artística y una conexión única con el público.

Con Rosario nuevamente como sede, el festival se prepara para escribir un nuevo capítulo en una historia que ya se convirtió en parte fundamental del calendario cultural argentino.