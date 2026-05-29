La K'onga y Silvestre Dangond unen fuerzas en "Quiero Verte Feliz", bajo la producción de Big One

La escena musical latina suma una nueva colaboración de alto impacto con el lanzamiento de "Quiero Verte Feliz", el nuevo single de La K'onga junto a Silvestre Dangond, producido por Big One.

La canción representa un encuentro histórico entre dos universos musicales: la energía del cuarteto argentino y la esencia del vallenato colombiano, fusionados bajo una producción moderna y potente que lleva el sello característico de Big One.

La K'onga, Silvestre Dangond y Big One sorprendieron con "Quiero Verte Feliz"

Con la voz de Diego Granadé como uno de los grandes protagonistas, el tema construye un diálogo musical intenso junto a Silvestre Dangond, logrando una combinación cargada de emoción, ritmo y sensibilidad.

"Quiero Verte Feliz" propone un recorrido emocional a través de una letra que habla sobre el dolor de un amor que se desvanece, manteniendo una impronta melancólica sin perder el espíritu festivo que caracteriza a La K'onga.

La producción combina instrumentos tradicionales con recursos contemporáneos, generando una sonoridad que atraviesa fronteras y conecta diferentes estilos dentro de la música latina actual.

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip oficial grabado en Buenos Aires bajo la dirección de Mariano Dawidson, quien apostó por una estética elegante y cinematográfica para reflejar la intensidad artística de esta colaboración.

Con este estreno, La K'onga continúa expandiendo su proyección internacional y reafirma el gran momento que atraviesa el cuarteto argentino dentro de la escena latina, sumando una nueva alianza junto a uno de los artistas más importantes del vallenato contemporáneo.

"Quiero Verte Feliz" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en una de las colaboraciones más destacadas del año.

Mirá el nuevo videoclip de La K´onga junto a Silvestre Dangond y Big One