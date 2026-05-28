Luz Gaggi presenta "Mientras busco la gloria", el álbum que expone su lado más íntimo y emocional

Luz Gaggi dio un paso decisivo en su carrera con el lanzamiento de "Mientras busco la gloria", su segundo álbum de estudio producido por Cachorro López.

El proyecto no solo profundiza su identidad musical, sino que también confirma el crecimiento artístico de una de las voces más personales de la escena actual.

En este nuevo trabajo, la artista apuesta por un universo mucho más emocional y visceral, donde las canciones funcionan como espacios de catarsis, reflexión y búsqueda interna.

Con una interpretación intensa y una estética cuidadosamente construida, la artista logra transformar experiencias personales en relatos capaces de conectar de manera inmediata con el público.

Un disco atravesado por emociones, contradicciones y crecimiento personal

A lo largo de "Mientras busco la gloria", la cantante explora distintos estados emocionales sin perder coherencia artística.

El álbum combina sensibilidad, fuerza interpretativa y una propuesta sonora que atraviesa diferentes climas y géneros.

Uno de los puntos más destacados del tracklist es "No fui yo", canción producida por Ale Sergi, que aparece como uno de los momentos más potentes del disco tanto por su sonido como por la intensidad emocional de la interpretación.

La propia artista explicó cómo vivió el proceso creativo del álbum y qué representa este proyecto dentro de su evolución personal y artística.

"MBLG es un disco que creamos en poco más de un año con Cachorro Lopez. Crecí mucho haciéndolo, aprendí. Me encontré en la situación constante de mediar entre lo que me estaba pasando en mi día a día en lo personal y la fantasía que me curaba el espíritu cada vez que entraba al estudio", cuenta Luz.

Y agrega: "Es un disco que compositivamente me enfrentó a desafíos en los cuales, tal vez, no todas las letras buscan ser alegres, pero el ritmo crea una dicotomía que me pareció desde un primer momento necesario para expresar todo lo que buscaba decir".

El verdadero significado detrás de "Mientras busco la gloria"

Lejos de hablar solamente del éxito o del reconocimiento, el título del álbum se conecta con una mirada mucho más introspectiva sobre la vida y los procesos personales.

"Mientras busco la Gloria nace de lo que sucede alrededor mío, lo que observo, lo que siento, lo que me duele y lo que me di cuenta que en el fondo realmente me importa. El camino antes de lo glorioso", expresa la cantante.

La frase resume el espíritu del disco: un recorrido emocional donde lo importante no es únicamente la meta, sino todo aquello que sucede antes de alcanzarla.

Un universo visual que acompaña cada emoción

La propuesta audiovisual también ocupa un lugar fundamental dentro del proyecto.

Todos los videoclips del álbum son dirigidos por Lucas Fosatti, quien trabaja junto a Luz en la creación de una narrativa visual integral.

A diferencia de etapas anteriores, esta vez el concepto se aleja de lo místico y simbólico para centrarse en espacios mucho más cotidianos e íntimos.

Cada canción transcurre en una casa diferente, como si cada ambiente representara una emoción o una parte distinta de la experiencia personal de la artista.

"Pensamos el disco como un recorrido donde cada canción funciona como una habitación distinta. Nos interesaba trabajar sobre lo cercano, los vínculos y la intimidad", explica Fosatti.

El director también destaca que la idea central fue construir una narrativa humana y reconocible, incluso en los momentos más teatrales o lúdicos del álbum.

La música y la imagen conviven dentro de una misma identidad

Uno de los grandes aciertos de "Mientras busco la gloria" es la manera en que lo visual y lo musical se complementan constantemente.

Cada videoclip amplía el universo emocional de las canciones y acompaña el crecimiento artístico que Luz plantea en este nuevo capítulo de su carrera.

La propuesta estética culmina en una puesta cada vez más despojada, donde la voz, el cuerpo y la emoción quedan completamente expuestos en primer plano.

"Flores", "Que mal" y el inicio de una nueva etapa

Antes de la salida oficial del disco, Luz Gaggi ya anticipó el tono emocional y artístico del proyecto con varios lanzamientos clave.

En abril presentó "Flores", una canción que funcionó como antesala perfecta del universo que desarrolló en este segundo álbum de estudio. Allí ya dejó ver una interpretación mucho más madura y segura.

Meses antes también lanzó "Que mal", nuevamente junto a Cachorro López, consolidando una sociedad artística que atraviesa todo el proyecto.

Ese camino comenzó previamente con "Avión a Madrid", el primer adelanto de esta etapa, que logró una gran recepción por parte del público.

El crecimiento internacional de Luz Gaggi

El lanzamiento llega en un momento de enorme expansión para la carrera de la artista.

En los últimos meses, la artista ganó el premio Discovery Award en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) de Nueva York, uno de los encuentros más importantes de la música latina.

Además, recibió el reconocimiento como Artist To Watch en los Premios Juventud 2025 y también fue seleccionada por VEVO para formar parte de la prestigiosa campaña VEVO DSCVR, dedicada a impulsar artistas emergentes con proyección internacional.

Un álbum que confirma la identidad artística de Luz Gaggi

Con "Mientras busco la gloria", Luz Gaggi no solo presenta nuevas canciones: también expone una versión mucho más honesta, madura y definida de sí misma.

El disco funciona como un retrato emocional atravesado por la vulnerabilidad, los desafíos internos y la necesidad de transformar las experiencias personales en arte.

En un momento donde muchos artistas buscan fórmulas rápidas, Luz apuesta por construir una obra con identidad propia, sensibilidad y profundidad. Y en ese camino, reafirma por qué se convierte en una de las voces más interesantes y singulares de la música actual.



