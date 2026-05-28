Facality presenta "Sangre de mi Sangre", un viaje entre el dolor, la nostalgia y el hip hop alternativo

Facality presenta "Sangre de mi Sangre", un nuevo single que fusiona el rap alternativo con el R&B en una propuesta emocional y atmosférica que confirma su crecimiento artístico dentro de la escena emergente del hip hop argentino.

La canción explora el desamor y la nostalgia desde una mirada introspectiva, apoyándose en una composición semiorquestal construida a partir de samples de cuerdas y coros del propio artista resampleados para crear una identidad sonora única. Entre beats envolventes y una interpretación desgarradora, el tema logra transmitir vulnerabilidad sin perder un mensaje esperanzador: seguir adelante a pesar del dolor.

Facality fusiona rap alternativo y R&B en "Sangre de mi Sangre"

Una canción nacida de "casualidades random"

El proceso creativo detrás de "Sangre de mi Sangre" estuvo atravesado por situaciones inesperadas y momentos espontáneos que terminaron definiendo el espíritu de la obra.

La inspiración para la letra llegó a partir de un libro recibido meses atrás, mientras que las imágenes del videoclip surgieron de un viaje a Mendoza realizado incluso antes de que la canción existiera. A esto se sumó un estribillo que apareció improvisadamente durante una jam de freestyle, terminando de darle forma a una composición que nació de manera completamente orgánica.

Esa autenticidad también se trasladó al apartado visual. Para la portada del single, el artista visual Sebastián Domínguez realizó especialmente una pintura en acrílico y crayón sobre lienzo, buscando representar la esencia artesanal y emocional que atraviesa todo el proyecto.

Un artista integral dentro de la cultura hip hop

Facality es rapero, beatmaker y productor audiovisual oriundo de la zona oeste de Buenos Aires. Nacido en 1999 y criado en una familia de músicos, comenzó a tocar la guitarra a los siete años y a los 16 ya producía beats y escribía sus primeras canciones.

Su propuesta combina influencias del hip hop, trip hop, soul, jazz, rock argentino y R&B, destacándose por el cuidado en las letras, la construcción de imágenes poéticas y la creación de atmósferas sonoras que amplían los límites del rap tradicional.

Además de su carrera solista, forma parte del colectivo Campito Familia, donde se desempeña como beatmaker, DJ en vivo, rapero y director creativo audiovisual. Junto al grupo compartió escenario con artistas como ACRU, Mir Nicolás, Urbanse, Ronpe99, Kamada y Oney1.

Con una estética artesanal y una identidad sonora única, Facality continúa consolidándose dentro del hip hop

Un presente de expansión artística

Durante 2025, Facality estrenó su primer EP, "Tres Alarmas Perdidas", producido y escrito íntegramente por él mismo. Más tarde presentó "La Jungla", un disco de siete canciones donde también participó activamente en la producción, composición y realización audiovisual.

Paralelamente, mantiene una fuerte presencia dentro de la cultura urbana trabajando como realizador audiovisual para artistas como Soui Uno, Jonas Sanche, Ze Pekeña, Tian VCK y Ralph Rolon. También se desempeña como DJ para proyectos como Cafun, Marcos YTZ y Soldati Madero.