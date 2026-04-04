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Sábado, 4 de abril de 2026

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CAPTURA

Detuvieron a un segundo sospechoso por el asesinato del rapero Mike Dee

Se trata de un joven de 23 años. La víctima había sido encontrada enterrada en el patio de su casa.

Francisco Nutti

La causa por el crimen del rapero Roberto Alleruzzo, conocido públicamente como "Mike Dee", avanzó este sábado con la detención de un joven de 23 años por su presunta participación en el asesinato. De esta forma, ya son dos los arrestados acusados del hecho ocurrido en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Se trata de Pablo García, quien resultó aprehendido por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de la DDI local en el cruce de las calles Belgrano y Mitre.

El rapero fue encontrado enterrado en el patio de su vivienda.
El rapero fue encontrado enterrado en el patio de su vivienda.

Roberto Martín Alleruzzo, de 58 años, estaba desaparecido desde el martes, por lo que su mujer, Aldana Barrios, radicó la denuncia por averiguación de paradero.

Su cuerpo fue encontrado el jueves en una vivienda ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que el cadáver estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y una heladera.

De acuerdo con los primeros indicios, el hombre habría mantenido una discusión con García unos 15 días antes, y cayó o lo empujaron a la cámara séptica.

El primer detenido fue Joel Ramses Baladan, de 29 años, quien está alojado en la Comisaría Cuarta de la localidad e imputado por homicidio.

Alleruzzo se dedicaba a la música y al género hip hop, por lo que tenía un amplio grupo de fanáticos que lo seguían desde hace años con su banda "La Bola Contraataca", con la que hizo algunas apariciones televisivas.

El caso es investigado por el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N°5 y el Juzgado de Garantías N°5.

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