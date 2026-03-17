Grecas entrevista exclusiva con El Canal de la Música: "El sentido del viaje es hacer música aquí"

En un momento clave de su carrera, Grecas visitó la Argentina y dejó en claro que su crecimiento no es casualidad.

En un mano a mano con Facality para El Canal de la Música, el artista mostró su costado más auténtico. Con una personalidad cercana, cargada de calle y sin poses, combina humor, vivencias reales y sensibilidad en una propuesta que cada vez suma más oyentes. Su historia, marcada por el esfuerzo y la constancia, hoy encuentra un nuevo capítulo con su desembarco en el país.

Un artista que transforma su historia en música

Grecas es un rapero y compositor emergente que logró destacarse dentro de la escena urbana española gracias a un estilo que fusiona historias de barrio, humor y experiencias personales. Su salto llegó entre 2021 y 2022, cuando comenzó a viralizarse en plataformas como TikTok.

Antes de dedicarse por completo a la música, trabajó como taxista en Madrid mientras estudiaba un doble grado, una experiencia que marcó profundamente su forma de escribir.

El disco que marca un antes y un después

En diálogo exclusivo con CM, el artista presentó su último trabajo, "Escrito en la M-30", un álbum que refleja una etapa más madura en su carrera.

"Lo primero, hablando de los beats, quise conectar con los productores que más me gustan a mí, juntarme con ellos en el estudio porque para el disco dijimos parar un poco más, medio año para hacerlo serio. Estamos haciendo muchísima música, hice como 40 canciones, luego al final hubo que elegir 12, fue muy difícil, pero creo que fue la elección correcta ya que a la gente le está gustando el disco".

De la calle al escenario: una identidad marcada por sus trabajos

Su pasado laboral también aparece como una pieza clave en su identidad artística. Antes de manejar un taxi, trabajó en un supermercado, donde el contacto constante con la gente moldeó su personalidad.

"Antes del taxi laburaba en un supermercado, que también tenías que estar de cara al público y tenés que aguantar al ‘gilipollas' que tenés que aguantar porque es tonto, y luego las buenas personas que conocés en estos trabajos. Estar de primera mano con el cliente te hace ser más dicharachero, extravagante".

Esa experiencia se traduce directamente en su música:

"Eso lo reflejo perfectamente en mis letras. Querés hacer reír al oyente, aparte de canciones que les querés hacer sentir como vos sentís tu tristeza, luego hay otras para reír".

Influencias, colaboraciones y sonido propio

A la hora de hablar de su universo musical, Grecas no duda en reconocer a quienes lo inspiraron:

"Nosotros crecimos escuchando artistas muy parecidos como Tangana, si tengo influencia para esas barras es por él".

También destacó a sus referentes más directos:

"Natos y Waor, para lo que es el rap rap"

"Para otro estilo de música como el trap, Duki".

En cuanto a las colaboraciones, dejó en claro que busca rodearse de artistas con los que ya tiene conexión:

"Nos conocíamos de antes, de los eventos, muy buena relación y les pedí que participaran en mi disco porque son referentes míos".

El vínculo con Argentina y nuevos proyectos

Durante su visita, el artista también habló de su experiencia en el país y sus ganas de generar lazos dentro de la escena local.

"Bien, increíble. La gente es súper risueña, me encanta"

"Primera vez que vengo a la Argentina"

Además, dejó en claro que su paso por el país tiene un objetivo concreto:

"Hay idea de hacer algo, ya sea con artistas, productores. Esa es la idea del viaje: conocer a la gente de aquí"

"El sentido del viaje es venir a hacer música aquí".

Un presente en expansión y una conexión real con el público

Con una identidad marcada por la honestidad y el contacto directo con la gente, Grecas continúa consolidando su lugar dentro de la escena urbana.

Una historia que recién empieza

Lejos de ser solo una promesa, el artista español demuestra que tiene claro su camino. Con los pies en la tierra y la mirada puesta en nuevos horizontes, su paso por Argentina podría ser apenas el comienzo de una etapa mucho más grande.

Mirá la entrevista completa a Grecas