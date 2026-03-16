Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

Las grandes celebraciones posteriores a los premios de la Academia suelen reunir a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento. En ese escenario, Karol G volvió a demostrar por qué su presencia no pasa desapercibida. La artista de Medellín participó de la tradicional fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2026 y rápidamente se convirtió en una de las protagonistas de la noche gracias a un estilismo que mezcló moda, escultura y una fuerte impronta visual.

La aparición de la cantante se produce en un momento muy importante para su carrera. En 2026, la artista sumará otro logro a su trayectoria al convertirse en cabeza de cartel del festival Coachella, donde actuará en Indio, California, los días 12 y 19 de abril.

Un diseño de alta costura que llamó la atención

La exclusiva celebración se llevó a cabo en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, sede elegida para la famosa afterparty organizada por la revista Vanity Fair, que cada año reúne a celebridades del cine, la música y la moda.

Para el evento, Karol G apostó por un diseño de la firma parisina Ashi Studio, perteneciente a su SS26 Couture Collection. La casa de moda viene ganando protagonismo en alfombras rojas internacionales y recientemente también vistió a Margot Robbie, quien utilizó algunos de sus dramáticos y encorsetados looks durante la promoción internacional de Cumbres Borrascosas.

El deslumbrante look de Karol G

El vestido escultural que lució Karol G

La pieza elegida por la cantante se destacó por su estructura poco convencional. Según detalló la propia firma, el diseño consistía en "un corsé escultural gris sin tirantes, de yeso pintado al óleo con hojas metálicas y minifalda acampanada moldeada con la ilusión de drapeado plegado, un detalle de lazo extragrande en la espalda y cola escalonada exagerada".

Para completar el estilismo, la artista sumó mules transparentes, un tipo de calzado que recuerda a los clásicos zapatos de Cenicienta, reinterpretados bajo una estética contemporánea.

El resultado fue un look que combinó elementos artísticos con la elegancia de la alta costura, lo que rápidamente la posicionó entre las figuras más comentadas de la noche.

El look de cabello que acompañó el estilismo

Además del impactante vestido, otro detalle que generó comentarios fue su cambio de imagen. El cabello de Karol G, conocido por transformarse constantemente, volvió a mostrar una nueva etapa.

En esta ocasión, la artista apostó por un bob corto con flequillo que llega hasta los pómulos, un estilo que acompañó el carácter moderno del conjunto.

Para La Bichota, las transformaciones estéticas forman parte de su identidad artística, algo que vuelve a reflejarse en cada una de sus apariciones públicas.

Karol G y su presencia cada vez más fuerte en la escena global

La participación de Karol G en la fiesta de Vanity Fair reafirma su creciente presencia en los eventos más importantes del entretenimiento internacional. Mientras continúa expandiendo su impacto en la música latina, también gana protagonismo en escenarios culturales y mediáticos a nivel global.

Con la mirada puesta en su presentación como headliner en Coachella, la artista atraviesa un momento clave en su carrera, consolidando su figura como una de las referentes más influyentes del pop latino en el mundo.



