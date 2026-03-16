Valentina Cooke recreó una escena de Los Simpson en apoyo a trabajadores de Fate

En medio del conflicto laboral que atraviesan los empleados de la empresa de neumáticos Fate, la cantante y compositora Valentina Cooke participó de una intervención artística para visibilizar el reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo.

Durante la protesta realizada frente a la planta, los trabajadores recrearon una recordada escena de la serie animada Los Simpson, específicamente del episodio "La última salida a Springfield", donde el personaje de Lisa Simpson canta para acompañar la huelga de los empleados de la planta nuclear.

Cooke encabezó la representación interpretando una reversión de la canción, mientras los trabajadores acompañaban con coros y carteles en defensa de sus fuentes laborales.

Valentina Cooke interpretó una reversión musical durante la protesta de trabajadores de Fate, recreando una escena emblede Los Simpson

Una escena icónica como símbolo de lucha colectiva

El capítulo original, emitido durante la cuarta temporada de la serie creada por Matt Groening, muestra a los trabajadores organizándose para defender sus derechos sindicales frente a las medidas del señor Burns.

De ahí surge uno de los momentos más recordados del episodio, cuando Homero Simpson observa una pancarta gremial y repite confundido la frase: "Plan dental... Lisa necesita frenos".

Inspirados en ese episodio, los trabajadores adaptaron la canción para denunciar la situación actual de la fábrica y expresar su preocupación por la posible pérdida de más de 900 puestos laborales.

La intervención se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fue compartida como una forma creativa y pacífica de manifestación.

Quién es Valentina Cooke

Valentina Cooke es cantante, compositora y guitarrista, y forma parte del proyecto musical Escorpia. Su trabajo combina sensibilidad artística con una fuerte identidad dentro de la escena independiente.

Además, la artista lanzó la canción inédita Serenata de los santos fumadores, compuesta por Indio Solari, quien además estuvo a cargo de la producción y dirección musical del lanzamiento. La colaboración la vincula directamente con el universo creativo de uno de los referentes más influyentes del rock argentino.

La cantante y guitarrista, integrante de Escorpia, unió música y protesta en una acción que se viralizó rápidamente en redes sociales