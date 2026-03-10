Conflicto en FATE: la Justicia frenó el desalojo de la fábrica de neumáticos

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal de San Isidro decidió revocar la orden de desalojo del predio de FATE en San Fernando. Se trata de un giro judicial clave, celebrado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que ocupa el lugar desde el 19 de febrero para defender los 920 puestos de trabajo.

Esta resolución dejó sin efecto el fallo de primera instancia del Juzgado de Garantías 4, que solicitaba la expulsión del predio de los empleados de la compañía fabricante de neumáticos. Además, ratificó el derecho constitucional a huelga y dio lugar a la ocupación como una expresión legítima de acción sindical.

Los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik dictaminaron por unanimidad que "es un conflicto laboral en el marco del cual los operarios de la empresa FATE S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo".

"La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores", subrayaron en la sentencia.

Los trabajadores de FATE buscan defender los 920 puestos de empleo en el predio de San Fernando.

La sentencia señaló, además, que "la adopción de una medida cautelar en el ámbito de la penalización de la conducta de trabajadores y representantes sindicales, cuando aún no han finalizado las instancias de coordinación y negociación entre las partes en conflicto, resulta prematura y así debe declararse".

"Como consecuencia de ello, al menos por el momento, corresponde revocar la decisión en crisis en cuanto ordena el inmediato desalojo y lanzamiento" del predio de la fábrica de neumáticos", agregó.

En la resolución anterior, el fiscal Marcelo Fuenzalida había impulsado la orden de desalojo, al alegar que los trabajadores habían ingresado mediante "violencia y en forma clandestina" y que "turbaron la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios", lo que fue apelado por el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo.

La reacción del gremio

A través de sus redes sociales, el sindicato de los trabajadores del neumático celebró el fallo que puso un freno al desalojo en el predio de San Fernando. "Este revés judicial de alto impacto sobre la patronal de FATE, la única fabricante de neumáticos de camiones en el país, se inscribe en el marco de los distintos reclamos judiciales y administrativos que viene llevando adelante el Sutna, ante el accionar pretendidamente impune de la patronal, como que se haga efectivo el pago de los salarios", publicó el gremio.

Y destacó: "En semejante lucha obrera, todo avance en favor de los trabajadores debe servir para redoblar los esfuerzos para que la lucha por la reapertura de la planta y la reincorporación de todos los trabajadores se consiga definitivamente".