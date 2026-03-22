Gestionan una intervención temporal de la empresa FATE

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) avanzó en gestiones con la Legislatura bonaerense para el tratamiento de un proyecto que habilite la ocupación temporal de la planta de FATE, a fin de garantizar la producción y los puestos de trabajo. Se acordó otro encuentro para el próximo miércoles.

La iniciativa, encabezada por el secretario General del gremio, Alejandro Crespo, busca que el Estado provincial pueda intervenir la fábrica durante un período determinado, sin modificar la titularidad de la empresa, asegurando así que los trabajadores despedidos puedan reincorporarse y que la producción de cubiertas continúe.

Desde el sindicato destacan que la propuesta cuenta con apoyo parlamentario inicial y que la agenda apunta a generar un consenso político que proteja tanto el empleo como la producción estratégica de la planta.

El conflicto que gana lugar en la agenda gremial afecta directamente a cientos de trabajadores y tiene repercusiones en proveedores y sectores vinculados a la cadena de valor del neumático.

El cierre de FATE dejó a 920 trabajadores sin empleo.

Bajo el oscuro panorama, legisladores analizan la propuesta y se comprometieron a protagonizar un nuevo encuentro con el gremio el próximo miércoles.

Atentos a la fecha, el SUTNA mantiene la presión sobre los distintos bloques para garantizar que se cumpla el objetivo principal: preservar las fuentes laborales y evitar la paralización de la planta.

La planta de neumáticos FATE en San Fernando, Virreyes, permanece ocupada por trabajadores y el sindicato desde el 19 de febrero de 2026, tras el anuncio de cierre definitivo y el despido de 920 empleados. La Justicia revocó provisoriamente el desalojo, considerando la toma como una medida de fuerza legítima.