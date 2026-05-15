Maria Becerra hace historia otra vez: agotó cinco Movistar Arena y suma una sexta fecha con "Quimera"

Maria Becerra continúa rompiendo récords y marcando nuevos hitos en su carrera. Luego de agotar en apenas cinco horas las entradas para sus cinco shows anunciados en el Movistar Arena, la artista confirmó una sexta función para el 19 de noviembre, en el marco de su esperado "Quimera Tour".

Las fechas del 13, 14, 15, 17 y 18 de noviembre se agotaron en tiempo récord, generando una demanda masiva entre sus fanáticos y consolidando una vez más el impacto de QUIMERA, el proyecto más ambicioso, íntimo y conceptual de su carrera. Frente a este fenómeno, La Nena de Argentina sumó una nueva noche en Buenos Aires para que más seguidores puedan vivir este espectáculo en vivo.

María Becerra agotó cinco Movistar Arena en tiempo récord y anunció una nueva fecha

El regreso de la artista a la capital argentina llega después de haber hecho historia con sus presentaciones en el Estadio Monumental, donde se convirtió en la primera mujer argentina en realizar shows propios con formato 360° y capacidad completa, convocando a más de 170 mil personas en dos funciones sold out.

Ahora, con una propuesta especialmente diseñada para arena, Maria llevará al Movistar una puesta 360° inmersiva, pensada para acercar el escenario al público desde todos los ángulos y expandir el universo visual y narrativo de QUIMERA, su tercer álbum de estudio.

Este nuevo capítulo profundiza una narrativa artística que combina música, performance y personajes. A través de alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, la cantante construyó uno de los proyectos más sólidos y conceptuales del pop latino actual.

El universo de QUIMERA llegará a Buenos Aires con una impactante puesta 360°

Con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, miles de millones de reproducciones globales y una proyección internacional en constante crecimiento, Maria Becerra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y vuelve a demostrar por qué es una de las artistas más convocantes de la música en español.

Las entradas para la nueva fecha del 19 de noviembre ya se encuentran disponibles a través de Movistar Arena Argentina.