Hernán y La Champions Liga revive uno de sus mayores clásicos junto a Ecko y Valen en "La Quiero a Ella Vol. 2"

La cumbia argentina vuelve a conectar generaciones con el estreno de "La Quiero a Ella Vol. 2", el nuevo lanzamiento de Hernán y La Champions Liga junto a Ecko y Valen Vargas. La colaboración reimagina uno de los temas más emblemáticos del grupo y le da nueva vida a una canción que marcó a miles de fanáticos desde sus primeros años.

Hernán y La Champions Liga se une a Ecko y Valen para revivir un clásico con una nueva generación

Originalmente lanzada en los comienzos de la banda, "La Quiero a Ella" se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de Hernán y La Champions Liga, transformándose en una pieza infaltable en sus shows, en las pistas de baile y en playlists dedicadas a la cumbia romántica. Ahora, esta nueva versión no busca reemplazar aquella historia, sino expandirla.

Con la impronta inconfundible de la banda y el aporte del sonido urbano de Ecko y Valen, "La Quiero a Ella Vol. 2" propone una actualización fresca, potente y emocional, capaz de conectar tanto con quienes crecieron con el clásico original como con las nuevas generaciones.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia artística que Hernán y La Champions Liga viene desarrollando en los últimos años: resignificar sus canciones más icónicas a través de colaboraciones con referentes actuales. El recorrido comenzó con "Despójate Vol. 2" junto a Callejero Fino y BM en 2024, continuó con "No lo Engañes Más Vol. 2" junto a Ian Lucas y Marama en 2025, y ahora suma un nuevo capítulo con esta esperada colaboración.

El estreno llega además en un gran presente para la banda, que recientemente presentó "Y Yo Aquí", su primer single solista de 2026, reafirmando la identidad romántica que los convirtió en una referencia absoluta dentro de la música tropical.

Mirá el lanzamiento de Hernán y La Champions Liga junto a Ecko y Valen Vargas "La Quiero a Ella Vol. 2"



