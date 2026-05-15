El polémico gesto de la mamá de Tini Stoessel que los fanáticos interpretaron como una provocación para Emilia Mernes

La relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes atraviesa desde hace meses un clima de tensión que no deja de sumar capítulos.

Lo que comenzó como rumores de distanciamiento terminó explotando en redes sociales y medios, alimentado por gestos, mensajes cruzados e indirectas que los seguidores de ambas artistas analizaron al detalle.

Ahora, una inesperada figura volvió a poner el tema en el centro de la escena: Mariana Muzlera, la mamá de la Triple T, quien realizó una publicación que generó revuelo inmediato entre los fanáticos.

El gesto en redes que encendió nuevamente la polémica

Todo comenzó con una historia de Instagram compartida por Mariana Muzlera, donde apareció junto a su hija disfrutando de un día al aire libre.

Aunque la imagen parecía completamente normal, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención y desató una ola de interpretaciones en redes sociales.

Junto a la foto, la madre de Tini escribió: "¿Volvemos?", acompañado por emojis de risa y una mención a otra persona.

Sin embargo, lo que terminó generando mayor repercusión fue la canción elegida para musicalizar la publicación.

El polémico posteo de Mariana Muzlera

La canción que los fans interpretaron como una indirecta

Mariana seleccionó el tema La Original, la colaboración que Emilia Mernes y Tini Stoessel lanzaron juntas en 2023 y que formó parte del álbum .mp3.

El detalle no pasó desapercibido para los seguidores de ambas artistas, quienes interpretaron el gesto como una provocación directa en medio del conflicto que mantiene distanciadas a las cantantes.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y volvió a instalar versiones sobre una relación completamente quebrada entre las dos figuras del pop argentino.

Cómo comenzó el conflicto entre Tini y Emilia

La tensión entre las artistas tomó fuerza pública a mediados de marzo de 2026, cuando comenzaron a circular rumores de un fuerte distanciamiento tanto personal como profesional.

Uno de los episodios que más repercusión generó fue cuando Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, gesto que los fanáticos tomaron como la confirmación definitiva de la pelea.

A partir de ahí, cada aparición pública, entrevista o show de las cantantes empezó a ser observado al detalle por los seguidores, que encontraron posibles indirectas y mensajes cruzados en distintas declaraciones.

Tini Stoessel habló en pleno show sobre la polémica

En medio de toda la repercusión, Tini decidió romper el silencio durante un recital en Tucumán y dejó un mensaje contundente sobre el conflicto.

Visiblemente movilizada, la cantante pidió frenar el odio en redes sociales y habló sobre los tiempos personales de cada uno.

"De alguna manera, cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que le pasaron en la vida", expresó desde el escenario.

Luego agregó: "Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas".

Aunque evitó profundizar sobre el origen de la pelea, sus palabras tuvieron enorme repercusión entre sus seguidores.

Emilia también reaccionó a las versiones

Por su parte, Emilia Mernes también utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre toda la situación y pedir que terminaran los ataques.

La cantante cuestionó además los rumores y versiones que comenzaron a circular sobre la supuesta interna con Tini y apuntó contra los "nuevos inventos" que aparecieron en distintos medios.

El descargo de Emilia Mernes

Un conflicto que sigue sumando capítulos

Lo que alguna vez fue una de las amistades más celebradas del pop argentino hoy parece estar atravesado por distancia, tensión y mensajes que alimentan constantemente las especulaciones.

Mientras los fanáticos siguen atentos a cada movimiento en redes sociales, el posteo de la mamá de Tini volvió a encender la polémica y dejó en claro que el conflicto entre las artistas todavía continúa dando que hablar.