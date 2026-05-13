Paulo Londra conquistó México con dos presentaciones multitudinarias

Paulo Londra atraviesa uno de los momentos más importantes y sólidos de toda su carrera. Con una agenda internacional imparable, festivales de primer nivel y una conexión cada vez más fuerte con el público, el referente argentino de la música urbana sigue dejando huella en cada escenario que pisa.

En las últimas semanas, el cantante protagonizó un regreso explosivo a México, donde miles de personas lo acompañaron en dos shows históricos cargados de emoción, hits y una puesta en escena impactante.

México explotó con el regreso de Paulo Londra

La conexión entre el artista cordobés y el público mexicano volvió a quedar demostrada en dos presentaciones inolvidables: un show totalmente agotado en el Auditorio Josefa y una impactante participación en la Feria San Marcos 2026 de Aguascalientes.

En este último evento compartió grilla con artistas internacionales como Empire of the Sun, J Balvin y David Guetta, consolidando todavía más su lugar dentro de la escena musical global.

Con una energía arrolladora arriba del escenario, Paulo repasó canciones recientes y también esos clásicos que marcaron a toda una generación.

Entre gritos, ovaciones y una conexión permanente con el público, el cordobés volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más convocantes del género.

Un vínculo inquebrantable con el público mexicano

México ocupa un lugar muy especial en la historia de Paulo Londra. A lo largo de los años, el país se transformó en uno de los territorios más importantes para el crecimiento de su carrera y cada visita fortalece todavía más ese lazo emocional con sus seguidores.

El cariño de la gente, la fidelidad de sus fans y el acompañamiento constante en cada etapa artística hicieron que esta relación trascienda la música. En cada show se vivieron escenas de emoción, euforia y una complicidad total entre el artista y el público.

Paulo Londra y el cariño de la gente mexicana

Agosto llega con más shows y festivales internacionales

La historia entre Paulo y México continuará en agosto, cuando el cantante regrese para brindar shows en Puebla y Mérida, además de participar como headliner del Dale Mixx de Monterrey.

Allí compartirá line-up con figuras internacionales como Ozuna, Arcángel y Yandel.

Además, el artista representará a Argentina en el prestigioso BottleRock Napa Valley, donde compartirá cartel con nombres históricos como Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde, Ludacris y Backstreet Boys.

Estados Unidos, Latinoamérica y una gira histórica

La agenda internacional de Paulo Londra no se detiene. Durante los próximos meses continuará con presentaciones en Colombia, Chile y Perú, donde tendrá su esperado debut en el histórico Estadio Nacional.

Además, realizará por primera vez una gira propia en Estados Unidos, donde ya agotó entradas en Nueva York y Los Ángeles. También se presentará en Miami, donde quedan las últimas localidades disponibles.

Entre sus próximas participaciones internacionales aparecen también los festivales Sueños Festival y BottleRock Napa Valley, consolidando un presente artístico que no deja de crecer.

Próximos shows 2026 de Paulo Londra

ESTADOS UNIDOS

21.05 - Palladium Times Square - New York SOLD OUT

23.05 - Sueños Festival - Chicago

24.05 - BottleRock Napa Valley - Napa Valley

26.05 - The Fillmore - Miami ÚLTIMAS ENTRADAS

28.05 - The Belasco - Los Ángeles SOLD OUT

MÉXICO

11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla

13.08 - Foro GNP - Mérida

15.08 - Dale Mixx - Monterrey

COLOMBIA

08.08 - Movistar Arena - Bogotá

CHILE

20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile

PERÚ

29.08 - Estadio Nacional - Lima ÚLTIMAS ENTRADAS

Paulo Londra reafirma su lugar como figura global

Con escenarios agotados, festivales internacionales y una convocatoria que atraviesa fronteras, Paulo Londra confirma que su fenómeno sigue creciendo a nivel mundial.

Cada show, cada ovación y cada nueva fecha reflejan el enorme vínculo que construyó con el público a lo largo de los años. En un presente artístico brillante, Paulo continúa llevando su música a nuevos escenarios y consolidándose como una de las figuras argentinas más importantes de la escena internacional.