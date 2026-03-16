Paulo Londra hizo vibrar Lollapalooza ante 100.000 personas en un show explosivo

El regreso de Paulo Londra a Lollapalooza Argentina 2026 fue uno de los momentos más esperados del festival. Siete años después de su primera participación, el artista cordobés volvió al escenario del evento más grande del país, esta vez con un rol protagónico: el único headliner argentino de la edición.

Frente a 100.000 personas, Londra desplegó un show cargado de energía, acompañado por su banda y un imponente despliegue escénico que viene presentando en distintos países. Durante la noche, el público respondió con una ovación constante y coreó cada canción, en un reencuentro que dejó una de las postales más potentes del festival.

Un regreso esperado al festival más grande del país

El show marcó la segunda participación de Paulo Londra en Lollapalooza Argentina, pero esta vez con un presente artístico completamente distinto. Con mayor seguridad escénica y una propuesta musical consolidada, el artista ofreció un espectáculo de primer nivel que reflejó su crecimiento dentro de la escena urbana.

El repertorio repasó distintas etapas de su carrera con canciones que se convirtieron en himnos para sus fans. Entre ellas sonaron "Por eso Vine", "Tal vez" y "Adán y Eva", además de temas más recientes de su nuevo material como "PVSL" y "Sin Cadenas", con los que rinde homenaje a su propia historia.

La respuesta del público fue inmediata: miles de personas acompañaron cada canción de principio a fin, generando uno de los momentos más intensos del festival.

El momento en que Paulo Londra bajó del escenario

Uno de los instantes más eufóricos de la noche llegó durante "1%", cuando Paulo Londra decidió bajar del escenario para cantar en medio del público.

Rodeado por miles de fans que coreaban el tema, el artista vivió un momento de conexión total con la multitud, desatando una verdadera locura dentro del predio de Lollapalooza Argentina.

La escena se convirtió rápidamente en uno de los recuerdos más comentados del show.

María Becerra, la invitada sorpresa del show

El concierto también tuvo uno de sus momentos más celebrados con la aparición de María Becerra, quien se sumó al espectáculo como invitada especial.

Primero apareció en su alter ego ‘Shanina' para interpretar junto a Londra "Ramen para Dos", uno de los temas más populares entre sus fans.

Más adelante en el setlist, el artista volvió a convocarla para cerrar la noche con "Cuando te besé", uno de los hits más recordados de su repertorio. La versión en vivo provocó una ovación ensordecedora del público.

Un final junto a sus fans sobre el escenario

El cierre del show tuvo un momento especial que recordó los inicios de su carrera. Durante "So Fresh", Paulo Londra invitó a 20 fans a subir al escenario para bailar junto a él.

La escena recreó el espíritu de sus primeras presentaciones, cuando interpretaba ese tema rodeado de su círculo cercano. Esta vez, el gesto transformó el final del recital en un momento compartido con su público.

De Viña del Mar a nuevos récords en la música

El show en Lollapalooza Argentina llegó poco después de otro momento clave para el artista: su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde fue uno de los protagonistas de la noche y recibió dos Gaviotas, de plata y de oro, tras la ovación del público.

Además, Paulo Londra continúa marcando hitos en su carrera. Se convirtió en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visualizaciones en su canal de YouTube con solo 113 videos.

También fue el primer artista argentino en superar las 1.000.000.000 de reproducciones en Spotify con "Adán y Eva", ingresando al reconocido "Billions Club" de la plataforma.

La gira internacional que llevará a Paulo Londra por todo el mundo

En medio de su gira por Latinoamérica, el artista se prepara para un nuevo desafío internacional. En mayo de 2026 debutará en Estados Unidos, donde ya agotó entradas en dos ciudades clave: Los Ángeles y Nueva York.

Además, participará en importantes festivales como "Sueños" en Chicago y "BottleRock" en Napa Valley, mientras que su show en Miami ya cuenta con últimas entradas disponibles.

Shows confirmados de Paulo Londra en 2026

Chile

20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile

Argentina

14.03 - Lollapalooza - Buenos Aires

Paraguay

18.04 - Puerto de Asunción - Asunción

Estados Unidos

21.05 - Palladium Times Square - New York SOLD OUT

23.05 - Sueños Festival - Chicago

24.05 - Bottle Rock Festival - Napa Valley

26.05 - The Fillmore - Miami ÚLTIMAS ENTRADAS

28.05 - The Belasco - Los Ángeles SOLD OUT

Colombia

08.08 - Movistar Arena - Bogotá

México

07.05 - Auditorio Josefa - Querétaro

09.05 - Feria de San Marcos - Aguascalientes

11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla

13.08 - Foro GNP - Mérida

15.08 - Dale Mixx - Monterrey

Perú

29.08 - Estadio Nacional - Lima

Un presente imparable para Paulo Londra

El paso de Paulo Londra por Lollapalooza Argentina volvió a confirmar su peso dentro de la escena musical. Con una carrera llena de récords, shows multitudinarios y una conexión única con sus fans, el artista continúa expandiendo su impacto en la música urbana.

Su regreso al festival no solo marcó un reencuentro con el público argentino, sino también una demostración del gran momento artístico que atraviesa y del lugar que ocupa hoy en la música latina.



