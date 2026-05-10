Rosana entrevista exclusiva con El Canal de la Música: "Da igual lo que uno haga, siempre la gente te da más"

Rosana atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Con más de 15 millones de discos vendidos y una trayectoria que marcó al pop latino desde el lanzamiento de "El talismán" en 1996, la artista celebra sus 30 años de música con un ambicioso proyecto artístico y emocional llamado "Otro Mundo, Nuestro Mundo".

En una entrevista exclusiva con Walter Leiva para El Canal de la Música, la cantante habló sobre su nuevo documental, el universo creativo que está construyendo y la importancia de compartir cada logro con el público que la acompaña desde hace décadas.

"Mejor vivir sin miedo", el documental que mostrará su historia

Durante la charla, Rosana adelantó detalles de "Mejor vivir sin miedo", una serie documental que formará parte de esta nueva etapa artística y que buscará conectar profundamente con sus seguidores.

"Es un mundo entero, un universo y vamos a darle a la gente tres llaves para que entren por primera vez en este universo que estamos gestando durante muchos años", expresó la artista al presentar su proyecto "Omow".

Además, explicó cuál es el verdadero motor detrás de esta propuesta: "Primero para devolverles lo mucho que les debo y segundo para invitarles a ver el mundo mío y a compartirlo de alguna manera".

Un recorrido entre pasado, presente y futuro

La cantante también reveló cómo estará estructurada la serie documental, pensada para mostrar las distintas etapas de su vida y carrera.

"Por eso hicimos una serie documental con tres capítulos basados en pasado, presente y futuro, para que la gente entienda de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos", contó.

El proyecto no quedará solamente en la pantalla. Rosana confirmó que este universo artístico también llegará a los escenarios con una propuesta inédita para sus fanáticos.

"Lo vamos a basar también en una gira, que son tres giras en una. Estarán basadas una parte en el documental, otra en un proyecto que se llama ‘Más que barrios' y la tercera parte será para celebrar esos 30 años que cumple mi primer álbum", detalló.

El vínculo con su público, el eje de toda su carrera

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, la artista reflexionó sobre el cariño que recibe de la gente y cómo ese amor marcó su camino artístico.

"Da igual lo que uno haga, siempre la gente te da más", aseguró emocionada.

Rosana también dejó una frase que resume la filosofía con la que atraviesa esta nueva etapa de su vida: "Una de las cosas más bonitas de la vida es compartir las cosas buenas que te pasen".

Y cerró con una declaración que refleja el enorme agradecimiento que siente hacia quienes la acompañaron durante todos estos años: "La gente me ha regalado tantas cosas buenas que si no lo comparto sería una tarada".

Rosana celebra tres décadas de música con un proyecto íntimo y ambicioso

A 30 años del inicio de una carrera que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, Rosana apuesta a mirar hacia atrás, vivir el presente y proyectar el futuro con una propuesta diferente, íntima y profundamente humana.

Con documental, gira internacional y nuevas experiencias para sus seguidores, la artista española reafirma que el verdadero motor de su música sigue siendo el mismo desde el primer día: la conexión con la gente.