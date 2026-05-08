Yas Gagliardi entrevista exclusiva con El Canal de la Música: "Hoy decido quién quiero ser"

La carrera de Yas Gagliardi sigue creciendo a pasos firmes dentro de la escena pop argentina.

La joven cantante, compositora y actriz nacida en Villa María, Córdoba, logró consolidarse como una de las artistas emergentes con mayor proyección gracias a su versatilidad y autenticidad.

Con participaciones destacadas en producciones como la serie de Amazon Prime Melody, la chica del metro y Go! Vive a tu manera, la artista atraviesa hoy uno de los momentos más importantes de su recorrido artístico.

En una nota mano a mano con Walter Leiva para El Canal de la Música, la cantante habló sobre el lanzamiento de "Distinta", su nuevo álbum de estudio, un proyecto profundamente personal donde explora nuevas emociones, sonidos y formas de contar quién es realmente.

"Van a descubrir mucho de mi mundo"

Durante la charla, Yas dejó en claro que este disco representa mucho más que un simple lanzamiento musical. Para ella, "Distinta" funciona como una especie de fotografía emocional de todo lo que vive actualmente.

"Estoy muy contenta, van a descubrir mucho de mi mundo, de mi historia de mis 20 años", expresó con entusiasmo al presentar esta nueva etapa.

La artista explicó que cada canción del álbum refleja distintas partes de su vida, desde los vínculos familiares hasta el romance, pasando por la conexión con la música y el crecimiento personal.

El costado más romántico de Yas Gagliardi

Uno de los momentos más íntimos de la entrevista apareció cuando habló sobre aceptar su lado emocional y romántico, algo que atraviesa gran parte del disco.

"Una chica de 20 años que tiene muchas ganas de contar sus historias. Estoy aceptando que soy un poco romántica", confesó.

Además, profundizó sobre cómo las emociones se transformaron en inspiración para las canciones:

"Cada canción habla de un amor diferente, de mi niña interior, la música, mi familia, mis amigos y cómo soy yo respecto al amor y al romance".

Lejos de esconder esa sensibilidad, Yas decidió convertirla en una de las marcas más fuertes de esta nueva etapa artística.

"Distinta", el álbum que la ayudó a encontrarse

El nombre del disco no fue elegido al azar. Según contó, el proyecto terminó ayudándola a descubrir aspectos personales que todavía no tenía tan claros.

"Estoy re distinta, la verdad que este álbum me permitió encontrarme", aseguró.

La cantante recordó que comenzó a hacer música siendo muy chica y que, durante muchos años, fue atravesando distintos procesos de búsqueda artística y personal.

"Al hacer música desde los 12 años una se va buscando", explicó durante la entrevista.

Ese camino de crecimiento también la llevó a explorar sonidos nuevos dentro del pop y el pop rock, géneros que hoy forman parte de la identidad sonora del álbum.

Una nueva etapa artística y personal

Con apenas 20 años, Yas siente que llegó el momento de tomar sus propias decisiones y construir una identidad completamente genuina.

"Hoy con mis 20 años decido qué quiero y hacia dónde quiero ir", afirmó con seguridad.

La artista también habló sobre la experiencia inmersiva e interactiva que acompaña el lanzamiento de "Distinta", donde los fans pueden ingresar a su universo creativo a través de distintos espacios inspirados en las canciones del disco, con sorpresas y propuestas especiales.

Además, destacó el trabajo de composición junto a artistas como Camilú, una experiencia que terminó potenciando aún más la esencia emocional del proyecto.

Yas Gagliardi y un presente lleno de crecimiento

Con "Distinta", Yas Gagliardi deja en evidencia que atraviesa un momento clave de madurez artística. Más conectada con sus emociones, abierta a explorar nuevos sonidos y decidida a contar sus historias sin filtros, la cantante continúa consolidándose como una de las voces jóvenes con mayor personalidad dentro del pop nacional.

Mientras sigue expandiendo su universo musical, la artista demuestra que crecer también implica animarse a cambiar, aceptar nuevas versiones de uno mismo y transformar esas emociones en canciones capaces de conectar con toda una generación.