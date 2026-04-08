Alejandro Astola entrevista exclusiva con el Canal de la Música: "Soy cantante por consecuencia"

Alejandro Astola, referente del flamenco moderno y fundador de Fondo Flamenco, brindó una entrevista exclusiva para El Canal de la Música junto a Walter Leiva.

Con más de 25 años de trayectoria y una sólida carrera como cantautor, compositor y productor musical, el artista español atraviesa un momento de reinvención artística y expansión hacia Latinoamérica.

Su primera vez en Argentina

En este contexto, Astola pisa suelo argentino por primera vez y lo vive con intensidad: "Es la primera vez que estoy en la Argentina", asegura, y agrega con entusiasmo: "Tengo muchas expectativas porque aquí la gente es muy pasional, vive la música muy fuerte", reafirmando que llega "con muchas expectativas y ganas".

Un camino marcado por la música y la intuición

Lejos de haber sido una decisión planificada, su carrera se dio de manera natural: "Soy cantante por consecuencia, empecé con la guitarra, me salieron canciones y me obligaron a cantarlas".

Ese proceso comenzó temprano, ya que "arranqué a los 14 años con la guitarra", aunque en ese momento, reconoce, "no tenía intención de dedicarme a esto".

Su historia está profundamente atravesada por su familia, especialmente por su abuelo: "Me sentaba a la hora de la siesta a escucharlo cantar por amor a la música", recuerda, y destaca con emoción: "Él me llevó a esto". Incluso, rememora uno de los momentos más importantes de su vida: "Mi abuelo ya no está, pero llegó a verme en la plaza más linda y grande de Sevilla".

El flamenco como identidad y forma de vida

Como uno de los grandes exponentes del flamenco español, Astola reflexiona sobre el significado del género: "La palabra flamenco fuera de España se ve de una manera, como parte de la música popular, pero dentro del flamenco es un mundo aparte; yo soy cancionero".

Y deja en claro cuál es su verdadera pasión: "Lo que más me gusta son las canciones", afirma el artista, orgulloso de sus raíces: "Soy sevillano, del sur de España".

Inspiración, emociones y el desafío de crear

A la hora de componer, el artista encuentra inspiración en lo cotidiano: "Primero viene la inspiración: una frase, un detalle, algo capaz insignificante para cualquiera", explica, y agrega que puede surgir de cualquier lugar: "Puede ser una conversación de una mesa, un insulto, un libro o una mujer".

En esa línea, asegura: "Le escribo a todo lo que se me pone por delante", aunque reconoce el desafío constante de innovar: "Lo fácil es escribirle al amor y al desamor; lo difícil es encontrar una perspectiva nueva para hablar de ello".

Cada canción representa un nuevo reto en su carrera: "Una canción nueva siempre es un reto para no aburrirme", sostiene, y concluye: "La canción tiene que darme algo nuevo".

Una nueva etapa: empezar de cero en Latinoamérica

Con una extensa trayectoria que incluye más de una decena de discos, Astola encara una etapa completamente renovada: "Llevo 25 años de trayectoria, 14 discos editados; esto es una aventura nueva y arranco de cero".

Su objetivo es claro: "Ahora quiero vaciarme para poder llenarme y empezar desde cero en España y Latinoamérica, jugármela; me hace mucha ilusión ampliar mi mapa y público", asegura, con la intención de crecer a través del intercambio cultural: "Juntarme con artistas de aquí, empaparme de ellos".

Además, celebró la versión de su canción realizada por Damián Córdoba, destacando que "es una alegría promover la música de otro".

Gira internacional y nuevos desafíos

Enfocado en su presente artístico, Astola reafirma su filosofía de trabajo: "Trabajo y me muevo para hacer canciones, disfrutar del proceso y luego cantarlo, con la incertidumbre de lo que pasará".

Su recorrido internacional ya está en marcha: "Arranco en Argentina y luego voy para Santiago de Chile", llevando su música a nuevos escenarios y consolidando su vínculo con el público latinoamericano.

Un artista que vuelve a empezar

La visita de Alejandro Astola a la Argentina no solo marca un debut, sino también el inicio de una etapa cargada de desafíos, emociones y nuevas búsquedas. Con la esencia intacta del flamenco moderno y una mirada renovada, el artista se anima a reinventarse sin perder su identidad, apostando a conquistar nuevos públicos con su música y su historia.

Entrevista completa con Alejandro Astola