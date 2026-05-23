Miley Cyrus recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: "Es un día que nunca olvidaré"

Desde sus comienzos como una estrella juvenil hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pop internacional, Miley Cyrus construyó una carrera marcada por la reinvención constante, el impacto cultural y una conexión única con millones de fanáticos alrededor del mundo.

Con una identidad artística que rompió moldes y desafió etiquetas, la cantante logró mantenerse vigente durante más de dos décadas y transformarse en un ícono de la música contemporánea.

Ahora, ese recorrido encontró uno de sus momentos más simbólicos: la artista recibió su estrella en el emblemático Hollywood Walk of Fame y protagonizó una ceremonia llena de emoción.

Un reconocimiento histórico para Miley Cyrus

Miley Cyrus recibió el último viernes su estrella en el icónico Hollywood Walk of Fame y celebró el reconocimiento con un emotivo discurso frente a cientos de fanáticos.

La cantante y actriz se convirtió en la celebridad número 2.845 en recibir una estrella en el tradicional Paseo de la Fama de Hollywood, durante un evento realizado sobre Hollywood Boulevard que además se transmitió en vivo y reunió a seguidores de distintas partes del mundo.

La ceremonia mostró a una Miley profundamente emocionada, agradecida y consciente del camino recorrido para llegar hasta ese lugar tan emblemático de la cultura estadounidense.

El emotivo discurso que conmovió a todos

Acompañada por su prometido Maxx Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus y figuras cercanas como Anya Taylor-Joy y Donatella Versace, la artista agradeció el reconocimiento con palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

"Este es un día que nunca olvidaré y que siempre voy a atesorar", expresó Miley Cyrus frente al aplauso de sus fanáticos y colegas.

Durante su intervención, la cantante reflexionó sobre el sacrificio, la disciplina y el compromiso que sostuvo a lo largo de toda su carrera artística. Además, aseguró que este reconocimiento representa "una acumulación de devoción" y años de trabajo constante dentro de la industria del entretenimiento.

El legado que Miley quiere dejar en la música

Lejos de enfocarse únicamente en el presente, Miley también habló sobre el impacto que espera generar con su obra artística en las próximas generaciones.

"Mi esperanza es que lo que deje atrás continúe afectando los corazones de generaciones por venir", señaló la cantante en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

La declaración reflejó el momento de madurez profesional que atraviesa la artista, quien consiguió reinventarse en distintas etapas de su carrera sin perder autenticidad ni conexión con el público.

De Hannah Montana al estrellato mundial

La distinción llega en un momento de consolidación artística para Miley Cyrus, que acumula más de veinte años dentro de la industria musical y televisiva.

Su salto definitivo a la fama ocurrió en 2006 gracias a Hannah Montana, la exitosa producción donde interpretó a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como estudiante y estrella pop.

A partir de ese fenómeno global, Miley construyó una carrera solista que logró despegarse de su personaje juvenil para explorar nuevos sonidos, estilos y etapas artísticas. Con discos, giras y canciones que marcaron tendencia, la cantante se convirtió en una de las figuras pop más importantes de su generación.

Una estrella que simboliza toda una carrera

La nueva estrella de Miley Cyrus en Hollywood no solo representa un reconocimiento individual, sino también el impacto cultural de una artista que logró atravesar generaciones y reinventarse una y otra vez.

Con una carrera marcada por éxitos, cambios artísticos y momentos icónicos, la cantante suma ahora uno de los honores más prestigiosos de la industria del entretenimiento y reafirma su lugar como una de las grandes figuras de la música internacional.