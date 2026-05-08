Miley Cyrus ingresará al exclusivo "Paseo de la Fama" de Hollywood

La carrera de Miley Cyrus sigue sumando hitos inolvidables. Dueña de una trayectoria que atravesó generaciones, la cantante, actriz y compositora logró convertirse en una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.

Desde sus comienzos como estrella juvenil hasta consolidarse como una artista global con identidad propia, Miley construyó una conexión única con millones de fanáticos alrededor del mundo gracias a su autenticidad, su talento y su constante capacidad de reinventarse.

Ahora, la artista recibirá uno de los reconocimientos más importantes de Hollywood: una estrella en el mítico Hollywood Walk of Fame.

Un reconocimiento histórico para Miley Cyrus

La ceremonia se realizará el próximo 22 de mayo y contará con la participación de importantes personalidades del espectáculo y la moda. Entre quienes brindarán unas palabras estarán la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace.

Además, el evento será presentado por Ellen K, reconocida figura de iHeart Media, quien también recibió su estrella años atrás.

La estrella de Miley será la número 2845 entregada en el emblemático paseo ubicado sobre Hollywood Boulevard y quedará instalada en el 7011 de Hollywood Blvd., uno de los puntos más visitados por turistas y fanáticos del cine y la música.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial del Paseo de la Fama.

El motivo detrás del homenaje

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, destacó la importancia de la carrera de la cantante y explicó por qué fue elegida para este reconocimiento tan especial.

"Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento", expresó.

Luego agregó: "Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz".

Las palabras reflejan el enorme impacto cultural que tuvo la artista a lo largo de los años, tanto en la música como en la televisión y la moda.

El emotivo mensaje de Miley tras la noticia

Luego de que se confirmara oficialmente el homenaje, Miley Cyrus compartió un sentido mensaje en sus redes sociales y recordó sus primeros días en Los Ángeles junto a su familia.

"Es un honor recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood", escribió la cantante.

En el mismo posteo, la artista recordó con nostalgia aquellos paseos nocturnos junto a su padre cuando todavía era una niña desconocida en Hollywood.

"Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville siendo niña, mi familia se hospedaba en un hotel en Hollywood Boulevard, y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía", contó.

Además, agregó un detalle íntimo que emocionó a sus seguidores: "Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Oscar y artículos de Marilyn Monroe".

Un sueño cumplido para una estrella global

Miley también habló sobre lo simbólico que resulta este reconocimiento dentro de un lugar repleto de figuras que marcaron su vida artística.

"Estar ahora inmortalizada en este bulevar legendario, rodeada de los íconos que me inspiraron, se siente como un sueño", expresó.

Finalmente, cerró con un mensaje de agradecimiento dedicado a todas las personas que la acompañaron en su camino: "Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me siento agradecida de compartir esta estrella con ustedes".

Un legado que sigue creciendo

Con este homenaje, Miley Cyrus suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por éxitos mundiales, transformaciones artísticas y una fuerte conexión con el público.

Su estrella en el Hollywood Walk of Fame no solo celebra su presente, sino también el impacto que dejó en toda una generación que creció acompañando cada una de sus etapas.