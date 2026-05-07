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Fede Mestre transforma dos hits de Feid en cumbia junto a Cumbia a Fondo

El artista argentino sigue apostando por su formato de mixes y presenta nuevas versiones de "Prohibidox" y "XQ Te Pones Así", en medio de uno de los momentos más importantes de su carrera.

Cecilia Andrea Bello

Fede Mestre continúa construyendo su camino dentro de la escena musical con una propuesta que ya empieza a convertirse en sello propio. En esta oportunidad, el cantante presenta un nuevo mix en cumbia con versiones de dos canciones de Feid: "Prohibidox" y "XQ Te Pones Así".

Para este lanzamiento, Fede suma la participación de Adriel Romo, voz principal de Cumbia a Fondo, una de las propuestas emergentes de la nueva escena argentina. Juntos logran darle una nueva identidad a estos hits urbanos, llevándolos a una versión más popular, cercana y bien bailable.

&nbsp;Fede Mestre presenta un nuevo mix en cumbia junto a Cumbia a Fondo
 Fede Mestre presenta un nuevo mix en cumbia junto a Cumbia a Fondo

El lanzamiento llega después del fenómeno de Mix Romántico, proyecto que logró superar las 60 mil creaciones en redes sociales y que terminó de posicionar a Fede como uno de los artistas jóvenes con mayor crecimiento dentro del formato digital.

Pero este presente no solo se refleja en plataformas. Hace pocos días, el artista vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al formar parte del show de Sebastián Yatra en el Movistar Arena como opening. Durante la noche, el propio Yatra lo reconoció entre el público y lo invitó a subir al escenario para interpretar juntos "No Hay Nadie Más", canción que Fede había versionado previamente y viralizado en redes.

Con una comunidad cada vez más fuerte y una identidad musical en crecimiento, Fede Mestre sigue expandiendo su proyecto y ya prepara el próximo gran paso de su carrera: el lanzamiento de su primera canción original.

Mirá el nuevo lanzamiento de Fede Mestre junto a Cumbia a Fondo "XQ Te Pones Así y Prohibidox

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