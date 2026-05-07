Jonas Brothers cerró su paso por Argentina con una noche cargada de nostalgia, hits y emoción

Después de dos décadas de historia compartida con sus fans, Jonas Brothers volvió a demostrar por qué mantiene intacta su conexión con el público argentino. En la noche del 6 de mayo, Nick, Joe y Kevin Jonas ofrecieron su segundo y último show en el Movistar Arena, cerrando su paso por el país con una presentación marcada por la nostalgia, la emoción y un repertorio que recorrió todas las etapas de su carrera.

Jonas Brothers se despidió de Buenos Aires con un show cargado de nostalgia, clásicos y emoción

Pasadas las 21 horas, y tras una introducción audiovisual que repasó sus más de 20 años de trayectoria, los hermanos salieron al escenario desatando la euforia del arena con What A Man Gotta Do, Love Me to Heaven, Only Human, Mirror to the Sky y Strangers, antes de hacer explotar al público con clásicos infaltables como S.O.S. y Sucker.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el bloque dedicado a Camp Rock, fenómeno que marcó a toda una generación. Allí, Joe Jonas tomó el centro del escenario para interpretar un medley con Gotta Find You, This Is Me y Wouldn't Change a Thing, mientras miles de voces transformaban el Movistar Arena en un enorme coro.

Como ya es tradición en sus shows, la conexión con sus fanáticas volvió a ocupar un lugar central. Las llamadas "Jonáticas" fueron protagonistas durante un segmento más íntimo, donde eligieron canciones especiales y acompañaron versiones acústicas de temas como Feelin' Alive y Mandy.

La noche también tuvo espacio para los proyectos solistas de cada integrante. Sonaron Cake by the Ocean de DNCE, Jealous de Nick Jonas y Channing, uno de los lanzamientos más recientes ligados al universo musical de Kevin.

En la recta final, la banda elevó aún más la energía con el Versus Megamix, repasando distintos momentos de sus carreras y preparando el terreno para algunos de los himnos más celebrados de la noche: Paranoid, Lovebug, Leave Before You Love Me, Year 3000 y Burnin' Up, que dejó al estadio completamente encendido.

Nick, Joe y Kevin cerraron su paso por el Movistar Arena con una noche que recorrió 20 años de historia y hits

Para el cierre, Nick, Joe y Kevin regresaron al escenario para un encore cargado de emoción con Please Be Mine, su primera canción juntos, y When You Look Me In The Eyes, una de las baladas más emblemáticas de su carrera, que terminó con una ovación que parecía no terminar nunca.

Con este doblete histórico en Buenos Aires, los Jonas Brothers continúan su gira por Latinoamérica, dejando en Argentina una nueva postal inolvidable para sus fans.