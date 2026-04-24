Flor Regidor expuso una intimidad de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Cada uno..."

Las explosivas declaraciones de Flor Regidor pusieron bajo la lupa la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La noticia generó un impacto total durante su participación en el programa de streaming "Qué Tupé", donde la mediática no solo confirmó que conoce personas que se involucraron sexoafectivamente con los protagonistas, sino que se animó a ventilar más detalles de su dinámica privada. Según la exparticipante del reality, la pareja más famosa de la Selección Argentina habría encontrado una forma particular de llevar adelante su amor lejos de los mandatos tradicionales.

De Paul y Stoessel siempre estuvieron en el ojo de la tormenta, pero el contexto de este conflicto nace de la visión de Regidor sobre los vínculos en la alta exposición. La joven sostuvo que, a su entender, "no existe la monogamia en parejas muy expuestas" y aseguró: "Yo sé que De Paul estuvo con gente y sé que Tini estuvo con gente". Estas palabras reavivaron las especulaciones en torno a un romance que, tras idas y vueltas, parece haber mutado hacia una libertad absoluta que pocos conocían.

Flor Regidor expuso una intimidad de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

La parte más explosiva de la jornada llegó cuando la rubia sentenció que en la pareja "cada uno hace la suya", dejando helados a sus compañeros de piso. La sorpresa fue tal que los integrantes del programa le preguntaron de inmediato si tenía información concreta, lanzando frases como "ah, pero te consta" y "tenés data", ante la seguridad con la que Flor hablaba de la intimidad de la "Triple T" y el mediocampista. La viralización en redes sociales fue inmediata, desatando una marea de comentarios sobre la veracidad de esta poligamia encubierta en el mundo de las estrellas.

Actualmente, el foco está puesto en la reacción de los protagonistas, quienes suelen llamarse a silencio ante este tipo de versiones. El fenómeno de las declaraciones de Flor Regidor despertó un gran interés, ya que es la primera vez que alguien del entorno de los medios se anima a confirmar que el vínculo funciona, pero bajo sus propias reglas. Mientras tanto, los fanáticos de la cantante analizan cada posteo buscando señales de esta relación libre que, según la exhermanita, es la clave para que puedan seguir funcionando como pareja en medio de sus exigentes agendas internacionales.

Finalmente, el arrollador éxito y la repercusión de estos dichos vuelven a demostrar que la vida de los ídolos nacionales es un terreno de interés público inagotable. Lo sucedido en el streaming deja un precedente sobre cómo las nuevas figuras de los medios no temen romper los pactos de silencio de la industria. El escándalo por la intimidad ventilada de Tini y Rodrigo apenas comienza.