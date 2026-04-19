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El guiño de Jorgelina Cardoso a Tini Stoessel tras llevar a sus hijas al show en Rosario: "No estás sola..."

La esposa de Ángel Di María asistió a la presentación de la "Triple T" en la ciudad rosarina junto a Mía y Pía, y publicó una foto con la artista en un gesto de solidaridad y buena onda. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

Este sábado 18 de abril, Jorgelina Cardoso llevó a sus hijas con Ángel Di

María, Mía y Pía, al show de Tini Stoessel en la ciudad de Rosario, en el marco de su gira con "Futttura". El dato no menor es que fue en el estadio de Newell's Old Boys, el clásico rival del futbolista argentino. Al margen de ello, la mujer compartió imágenes y videos del recital, y sorprendió a todos con un guiño especial a la artista, que está en pareja con Rodrigo de Paul.

A través de historias de Instagram, Jorgelina subió una foto posando junto a Tini para la cámara. Sobre la postal, Cardoso escribió un breve pero poderoso texto: "Si el miedo vuelve, no estás sola".

Jorgelina Cardoso fue a ver a Tini Stoessel con sus hijas en el show en Rosario. (Instagram/@tinistoessel).
Jorgelina Cardoso fue a ver a Tini Stoessel con sus hijas en el show en Rosario. (Instagram/@tinistoessel).

Se trata de un mensaje que le suelen escribir las fans a Tini Stoessel en carteles que llevan a sus shows. Hace referencia a una señal de apoyo a la artista, quien sufrió cuadros de depresión y ansiedad hace un tiempo atrás.

"Gracias, Jor. ¡Qué lindo verte! Te quiero", replicó la cantante el posteo en su cuenta de Instagram.

Tini Stoessel con las hijas de Ángel Di María. (Instagram/@jorgelinacardoso).
Tini Stoessel con las hijas de Ángel Di María. (Instagram/@jorgelinacardoso).

El resto de los posteos de Jorgelina Cardoso fueron videos de sus hijas disfrutando del show. Entre ellos, la emoción de Pía, la menor de sus hijas con Ángel Dí María, al escuchar una de las canciones de "Violetta".

Tini Stoessel: leé todas las noticias sobre la ex novia de Rodrigo De Paul


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