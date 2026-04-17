Tini Stoessel en Rosario: invitados sorpresa y un show que promete hacer historia

Tini Stoessel no solo construyó una carrera a base de hits. Con el paso del tiempo, desarrolló una identidad artística que combina actuación, performance, estética visual y una fuerte conexión emocional con su público.

Desde sus comienzos en Violetta hasta su consolidación como figura global del pop latino, la cantante logró reinventarse constantemente. Hoy, su propuesta va más allá de lo musical: cada show se transforma en una experiencia narrativa que recorre su historia y proyecta su evolución.

Invitados de lujo para una noche inolvidable

La gran incógnita finalmente se reveló y generó un verdadero revuelo entre los fans. Según confirmó el periodista Gustavo Méndez, los artistas invitados serán La T y la M, La Joaqui, Maxi Espíndola y Nicki Nicole.

La selección no es casual. Cada uno representa una parte del universo musical actual y conecta con distintas etapas del recorrido de Tini.

En especial, la presencia de "Nicki" suma un condimento especial: su vínculo con Rosario promete uno de los momentos más emotivos de la noche.

Rosario, epicentro de un fenómeno musical

El estadio de Newell's Old Boys se prepara para recibir un show que trasciende el formato tradicional. Con entradas agotadas y una ciudad revolucionada, el recital se posiciona como uno de los eventos más convocantes del año.

Las puertas abrirán a las 18:30, mientras que el espectáculo comenzará a las 21, en el marco de la gira Futttura, una propuesta que busca romper con lo convencional.

Una experiencia inmersiva sin precedentes

Lejos de un concierto clásico, Futttura propone un recorrido por las distintas etapas de la carrera de Tini. La puesta incluye más de 1000 metros de pantallas LED, 1200 equipos de iluminación y tecnología de sonido de última generación.

A esto se suman efectos especiales, vuelos automatizados, ascensores y una logística impactante: 54 camiones y más de 200 personas acompañan a la artista en cada presentación.

El diferencial también está en la experiencia del público, con múltiples escenarios y espacios interactivos desde el ingreso, pensados para sumergir a los fans en su universo.

Una noche que puede marcar un antes y un después

El show en Rosario no es una fecha más. Llega tras una serie de presentaciones agotadas y en la antesala de la expansión internacional del tour.

Con una combinación de talento, producción de alto nivel y artistas invitados de peso, todo indica que será una noche cargada de emoción, nostalgia y celebración.

Tini vuelve a apostar fuerte y confirma que su presente artístico atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Rosario, mientras tanto, se prepara para vivir un espectáculo que promete quedar grabado en la memoria de miles de fans.