Maxi Espíndola explora nuevos sonidos con "Acelerao" y agota su primer show en Niceto

Maxi Espíndola continúa afianzando su camino como solista con el estreno de "Acelerao", un single que marca una nueva búsqueda sonora en su carrera y llega en un momento clave: la previa de su primer show propio en Niceto, programado para el sábado 25 de abril y con localidades agotadas.

En esta nueva etapa, el artista apuesta por una propuesta más introspectiva sin perder su esencia pop. "Acelerao" se presenta como una balada luminosa que combina una melodía envolvente con una letra cargada de sensibilidad, donde Espíndola aborda esas ilusiones que crecen demasiado rápido y terminan en desilusión.

La canción además, propone un viaje emocional que invita tanto a bailar como a reflexionar, conectando con experiencias universales vinculadas al amor y las expectativas.

Con entradas agotadas, el artista debutará en Niceto consolidando su camino tras su paso por MYA

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip ideado por el propio artista y filmado en la provincia de Mendoza. Con paisajes imponentes de montañas y lagos como escenario, el video potencia el clima íntimo de la canción y refuerza su carga emotiva.

Este estreno se suma a una serie de lanzamientos que vienen delineando el perfil solista de Espíndola. A comienzos de año presentó "Morning", un tema que invita a perseguir sueños y que fue acompañado por un videoclip grabado en Villa La Angostura. Además, el artista participó recientemente en la versión en vivo de "Te pido" junto a Tini Stoessel durante sus shows.

Durante 2025, también sorprendió con "Me Presento", en colaboración con Valen Vargas, una propuesta que fusiona cumbia y pop y que incluso fue reconocida con una nominación en el Buenos Aires Music Video Festival. Previamente, había iniciado su recorrido solista con canciones como "Cómo estásss?", "Amor Sincero" y "Estrella Fugaz", consolidando una identidad artística versátil.

Maxi Espíndola amplía su universo solista con "Acelerao", sumando un nuevo matiz a una discografía que ya incluye temas como "Morning" y "Me Presento"

Con una carrera en crecimiento y tras haber sido parte del exitoso dúo MYA, Maxi Espíndola se posiciona hoy como una de las voces emergentes de su generación. Su capacidad para narrar emociones cotidianas y conectar con el público a través de sus letras lo convierten en un artista en constante evolución, listo para dar un nuevo paso en su camino con un show que promete ser tan íntimo como inolvidable.

Mirá el nuevo videoclip de Maxi Espíndola "Acelerao"