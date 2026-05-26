Miley Cyrus adoptó una tortuga de 20 años y las redes estallaron de ternura

Miley Cyrus volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por la música ni por un lanzamiento artístico. La cantante sorprendió al adoptar a Teru, una tortuga Sulcata de 20 años que había sido rescatada y terminó viviendo en un refugio, en una situación que incluso el propio equipo de la organización describió como inédita.

Desde el refugio contaron que todo comenzó cuando descubrieron que la artista soñaba con adoptar una tortuga. A partir de ese momento, iniciaron un trabajo especial para coordinar el proceso y lograr que el animal pudiera encontrar un hogar definitivo junto a la intérprete.

El mensaje del refugio que emocionó a los fanáticos

La organización compartió la feliz noticia a través de una publicación que rápidamente se volvió viral. Allí expresaron su emoción por el desenlace de la historia y destacaron el vínculo que se generó durante el proceso de adopción.

"Después de un poco de coordinación, todo se alineó y Teru encontró oficialmente su hogar definitivo con Miley", señalaron desde el refugio.

La noticia despertó una enorme repercusión entre los seguidores de la cantante, que llenaron el posteo con mensajes cargados de ternura y emoción.

Los comentarios que se hicieron virales

Los usuarios celebraron el gesto de la artista y destacaron la importancia de brindarles una nueva oportunidad a los animales rescatados. Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como:

"Teru nació el mismo año que Hannah", en referencia al personaje de Hannah Montana.

También escribieron: "Esto me recuerda a 'La última canción'", mencionando a The Last Song, mientras que otros usuarios remarcaron: "Todos los animales merecen amor, seguridad y una segunda oportunidad" y "La amo, Miley cuidará muy bien de Teru".

Un gesto que dejó huella

La adopción de Teru no tardó en transformarse en una de las historias más comentadas entre los fanáticos de Miley Cyrus. El especial gesto de la cantante volvió a mostrar una faceta muy querida por su público y dejó un mensaje que resonó fuerte en redes sociales: la importancia del cuidado, el amor y las segundas oportunidades para los animales rescatados.