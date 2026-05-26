Paulo Londra hizo historia en Estados Unidos: debut sold out en New York y una gira internacional que marca un nuevo hito en su carrera

Paulo Londra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. El artista argentino debutó oficialmente con shows propios en Estados Unidos y lo hizo de manera contundente: con entradas agotadas en el Palladium Times Square de New York y una presentación que confirmó el enorme alcance global de su música.

Paulo Londra agotó el Palladium Times Square en su histórico debut con shows propios en Estados Unidos

La primera parada de esta nueva etapa fue una verdadera celebración. Frente a un recinto colmado de fans que esperaban desde hace años su llegada, Paulo desplegó un show intenso, emocional y lleno de energía, acompañado por una impactante puesta artística y un repertorio cargado de éxitos.

Desde el inicio del concierto, el cordobés logró conectar con el público a través de una performance sólida y una presencia escénica que reflejó la evolución artística que viene construyendo en los últimos años. Temas como "PVSL", "Por Eso Vine", "Tal Vez" y "Adán y Eva" fueron parte de una noche donde los coros masivos y la euforia marcaron el clima del show.

New York vibró con un show cargado de hits, emoción y una ovación total para Paulo Londra

El setlist también recorrió distintas etapas de su carrera, pasando por canciones de HomeRun, Back to the Game y Versus, reafirmando el impacto de una discografía que logró romper fronteras y posicionarlo como uno de los grandes referentes de la música urbana argentina.

La gira seguirá por Miami -donde quedan últimas entradas disponibles- y finalizará en Los Ángeles con otro show completamente agotado, consolidando así un debut histórico en suelo norteamericano.

Paulo Londra sigue expandiendo su carrera internacional con una gira que también pasará por Chicago, Miami y Los Ángeles

El gran presente de Paulo Londra también se refleja en el reconocimiento que continúa acumulando a nivel internacional. A lo largo de los últimos años, el artista construyó colaboraciones con nombres de peso global como Ed Sheeran, Travis Barker, Lil Baby, Timbaland, Becky G, Feid y Eladio Carrión, ampliando cada vez más su alcance artístico.

Además, el 2026 lo encuentra atravesando una etapa de fuerte consolidación. Recientemente fue una de las figuras destacadas del Festival de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro tras una ovacionada presentación, y semanas más tarde regresó a Lollapalooza Argentina después de siete años, esta vez como único headliner nacional frente a más de 100 mil personas.

A esto se suman sus cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026 gracias a su trabajo en Versus, incluyendo categorías como "Mejor Álbum de Hip Hop - Rap" y "Mejor Canción Urbana".

Con una carrera que no deja de crecer y un vínculo cada vez más fuerte con el público internacional, Paulo Londra sigue consolidándose como uno de los artistas argentinos más importantes de su generación.