LIT killah revive uno de sus mayores hits con "Si Te Vas Remix" junto a Paulo Londra, Khea y Ramma

LIT killah continúa marcando el pulso de la música urbana con el lanzamiento de "Si Te Vas Remix", una nueva versión de uno de los temas más representativos de sus primeros años, esta vez acompañado por tres figuras clave de la escena argentina: Paulo Londra, Khea y Ramma.

Originalmente lanzada en 2018, "Si Te Vas" se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la carrera de LIT, acumulando cientos de millones de reproducciones y consolidándose como un himno generacional dentro del género urbano. Ahora, con esta nueva versión, el artista resignifica aquella historia sumando nuevas voces, nuevas miradas y una producción renovada.

La canción aborda una historia de desamor, traición y desilusión, relatando el momento en que alguien decide cerrar definitivamente una relación marcada por el dolor emocional. Con una letra directa y emocional, el track vuelve a conectar con quienes atravesaron vínculos intensos y decidieron seguir adelante.

Un lanzamiento pensado como un evento global El estreno de "Si Te Vas Remix" estuvo acompañado por una fuerte estrategia digital que generó expectativa en la comunidad desde días antes. Como primera señal, LIT sorprendió al modificar sus fotos de perfil y regresar visualmente a la estética de 2018, despertando teorías y conversaciones entre sus seguidores en redes sociales.

Luego, comenzó una campaña de revelación progresiva de los artistas invitados, presentando cada colaboración a través de contenido exclusivo, archivos y piezas audiovisuales que expandieron el universo creativo del lanzamiento.

El punto culminante llegó con una transmisión especial en vivo, donde LIT presentó el remix junto a invitados especiales, interactuó con su comunidad en tiempo real y convirtió el estreno en un verdadero fenómeno digital con audiencia de distintos países de Latinoamérica y España.

Mirá el nuevo lanzamiento de LIT Killah "Si te vas"