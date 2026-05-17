POLA DJ y Viru Kumbieron reinventan "Si Una Vez" con una poderosa versión en clave de cumbia

POLA DJ presenta una nueva apuesta musical junto a Viru Kumbieron con el lanzamiento de "Si Una Vez", una reversión que toma la esencia emocional del clásico y la transforma en una propuesta fresca, actual y completamente bailable.

La canción combina beats contemporáneos, arreglos modernos y una impronta bien de barrio, logrando una fusión que conecta tanto con la nostalgia como con las nuevas generaciones del género tropical.

Con esta colaboración, ambos artistas apuestan a resignificar una canción que marcó época, llevándola al terreno de la cumbia actual sin perder la intensidad emocional de su letra. El resultado es una versión potente, ideal para la pista, para dedicar y para convertirse en parte de las playlists más escuchadas del momento.

Este lanzamiento reafirma la versatilidad de POLA DJ como productor y el gran presente de Viru Kumbieron dentro de la escena tropical, consolidando una unión que promete dejar huella entre los fanáticos de la cumbia romántica y urbana.