Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

POLA DJ y Viru Kumbieron reinventan "Si Una Vez" con una poderosa versión en clave de cumbia

El DJ y productor se une a uno de los referentes actuales del género tropical para darle nueva vida a un clásico, fusionando sonidos urbanos, arreglos modernos y la esencia popular de la cumbia.

Cecilia Andrea Bello

POLA DJ presenta una nueva apuesta musical junto a Viru Kumbieron con el lanzamiento de "Si Una Vez", una reversión que toma la esencia emocional del clásico y la transforma en una propuesta fresca, actual y completamente bailable.

La canción combina beats contemporáneos, arreglos modernos y una impronta bien de barrio, logrando una fusión que conecta tanto con la nostalgia como con las nuevas generaciones del género tropical.

Con esta colaboración, ambos artistas apuestan a resignificar una canción que marcó época, llevándola al terreno de la cumbia actual sin perder la intensidad emocional de su letra. El resultado es una versión potente, ideal para la pista, para dedicar y para convertirse en parte de las playlists más escuchadas del momento.

Este lanzamiento reafirma la versatilidad de POLA DJ como productor y el gran presente de Viru Kumbieron dentro de la escena tropical, consolidando una unión que promete dejar huella entre los fanáticos de la cumbia romántica y urbana.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

4
"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes
Noticias

"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes

5
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Lanzamiento