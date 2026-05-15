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Dante Spinetta anuncia gira nacional para presentar "Día 3", su nuevo álbum

El referente del funk argentino llevará su nueva etapa musical a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en una serie de shows que celebran más de 30 años de trayectoria y el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico.

Cecilia Andrea Bello

Dante Spinetta inicia una nueva etapa artística y lo hace a lo grande. Luego de anunciar su esperado regreso a los escenarios con un show en Buenos Aires, el artista confirmó una gira nacional en el marco de la presentación de Día 3, su nuevo trabajo discográfico que expande aún más su universo sonoro.

La primera etapa del tour tendrá tres paradas clave: el 19 de junio en Tribus Club de Arte, el 20 de junio en Studio Theater y el 26 de junio en Niceto Club, donde el público podrá vivir en directo las canciones de este nuevo proyecto.

&nbsp;Dante Spinetta sale de gira para presentar en vivo su nuevo álbum Día 3&nbsp;
 Dante Spinetta sale de gira para presentar en vivo su nuevo álbum Día 3 

"Día 3" encuentra a Dante en uno de los momentos más maduros y libres de su carrera. El álbum refleja la identidad de un artista que nunca aceptó límites estilísticos y que continúa reinventándose con una propuesta que combina funk, soul, sonidos urbanos, reminiscencias al tango porteño, bolero y baladas latinoamericanas.

Este nuevo trabajo completa además una trilogía fundamental dentro de su carrera solista, iniciada con Puñal en 2017 y continuada con Mesa Dulce en 2022, disco que le valió su primer Latin Grammy Awards como solista.

&nbsp;Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas de la nueva etapa de Dante Spinetta
 Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas de la nueva etapa de Dante Spinetta

En estos shows, Dante estará acompañado por la banda de músicos que viene respaldándolo en vivo durante los últimos años, con una propuesta escénica que promete potencia, sofisticación y una experiencia sonora inmersiva. Canciones como Pensando en Ella, Maldito Frenesí, Me Quedo Acá y El Reset sonarán por primera vez en vivo en esta nueva gira.

A más de tres décadas de trayectoria, Dante Spinetta sigue demostrando por qué es uno de los artistas más influyentes y visionarios de la música latinoamericana. Con "Día 3", no solo reafirma su legado, sino que abre una nueva puerta hacia el futuro de su sonido.

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