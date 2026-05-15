Duki rompió el silencio tras la denuncia de su tatuador: "No se hagan..."

Duki quedó envuelto en una inesperada polémica luego de que su tatuador iniciara un reclamo legal por el uso de diseños que habrían sido utilizados en merchandising oficial del artista sin autorización previa.

El conflicto tomó fuerza en redes sociales durante los últimos días y generó un enorme revuelo entre los fanáticos del referente del trap argentino.

Después de varias jornadas de silencio, el músico finalmente reaccionó con ironía y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

El reclamo legal que desató la polémica

La controversia comenzó cuando el tatuador compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones donde expuso conversaciones privadas y explicó los motivos que lo llevaron a avanzar judicialmente contra el cantante.

Según detalló, algunos de los diseños creados para Duki habrían sido utilizados en productos oficiales de merchandising sin que existiera autorización ni reconocimiento económico por la obra artística.

Entre las pruebas que mostró, apareció una captura de una conversación donde el propio cantante reconocía la autoría de uno de los tatuajes más emblemáticos que luce en su rostro: las alitas tatuadas debajo de los ojos.

"No me había dado cuenta hermano, quedate tranquilo que en estos días te hablan de mi equipo. La verdad se me pasó por alto", le habría escrito el músico al tatuador.

Duki reconociendo el trabajo de su tatuador

La espera que nunca tuvo respuesta

De acuerdo al relato del artista, luego de ese intercambio decidió esperar una respuesta formal del entorno de Duki para resolver el tema de manera privada. Sin embargo, aseguró que ese contacto nunca llegó.

Con el paso del tiempo y sin novedades, el tatuador tomó la decisión de iniciar acciones legales y hacer pública la situación a través de un extenso descargo en Instagram.

La reacción irónica de Duki tras la denuncia

Después de varios días de silencio y mientras el tema explotaba en redes sociales y medios de comunicación, Duki finalmente decidió pronunciarse públicamente.

Lo hizo mediante un video donde apareció sonriendo, haciendo gestos a cámara y hasta mostrándose mientras se tatuaba nuevamente la pierna con otra persona.

En ese contexto, el cantante lanzó una frase cargada de ironía sobre los memes y comentarios que comenzaron a circular en internet.

"Ya los vi a todos con los chistes de los tatuajes, no se hagan los graciosos. Están muy divertidos los chistes...", expresó entre risas.

La reacción del artista rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, ya que fue la primera vez que se refirió públicamente al conflicto.

El duro descargo del tatuador contra el cantante

En paralelo, el tatuador compartió un fuerte comunicado donde manifestó su enojo por cómo se manejó la situación.

"Quiero contarles una situación que estoy viviendo y que sinceramente me duele mucho", comenzó escribiendo.

Luego, explicó que durante mucho tiempo recibió promesas de reconocimiento que nunca se concretaron.

"Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y pagar lo que me corresponde por mi arte, pero pareciera que si uno no pone abogados en el medio, nadie escucha", sostuvo indignado.

"Siguen usando mi obra sin autorización"

El artista también aseguró que sus diseños continuaron siendo utilizados sin ningún tipo de acuerdo formal.

"Mientras tanto, siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización, sin licencia y sin siquiera tener la delicadeza de avisarme o hablarlo conmigo", expresó.

Además, remarcó que el conflicto no se originó únicamente por cuestiones económicas, sino también por una cuestión de respeto profesional y reconocimiento creativo.

"Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe", agregó.

La decisión de avanzar judicialmente

Finalmente, el tatuador confirmó que decidió avanzar legalmente después de intentar resolver la situación de manera privada.

"Lamentablemente, después de intentar resolverlo de la mejor manera, ya estoy asesorado por abogados de mi confianza quienes se están encargando de proteger mis derechos y reclamar lo que legítimamente me corresponde", cerró con firmeza.

Un conflicto que explotó en redes y sigue sumando repercusiones

La inesperada disputa entre Duki y su tatuador abrió un fuerte debate en redes sociales sobre los derechos de autor en diseños artísticos y el reconocimiento del trabajo creativo detrás de figuras públicas.

Mientras el conflicto avanza por vía legal, la polémica continúa creciendo y mantiene a los seguidores del cantante atentos a cada nuevo capítulo de una historia que todavía parece lejos de terminar.