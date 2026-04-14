Zeballos y Duki presentan "Malparido", una colaboración que potencia la escena del Río de la Plata

La escena urbana del Río de la Plata suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de "Malparido", la esperada colaboración entre Zeballos y Duki. El single llega para completar el universo de Amor Fiado, el reciente álbum del artista uruguayo, y reafirma el crecimiento de una generación que trasciende fronteras desde el sur hacia el mundo.

El tema no solo une dos trayectorias en ascenso, sino que también consolida un vínculo que se venía gestando dentro de la escena. Uno de los momentos clave fue cuando Duki, durante su show en el Antel Arena, destacó públicamente a Zeballos frente a miles de personas, reconociendo su talento como compositor. Ese gesto de admiración encuentra ahora su continuidad en una colaboración que transforma ese respeto en música.

Zeballos y Duki unen fuerzas en "Malparido", una colaboración que refleja el crecimiento y la conexión de la escena urbana del Río de la Plata

Con producción de Andrés Yuma, DX Beats y el reconocido dúo Christian Rich, "Malparido" amplía el sonido del proyecto y pone en diálogo dos identidades artísticas que representan historias de superación y evolución. Por un lado, Duki, figura central en la expansión global del trap argentino; por el otro, Zeballos, consolidado como una de las voces más representativas de Uruguay.

Más que una canción, el lanzamiento refleja el presente de una escena que se construye desde la autenticidad, el recorrido y la validación entre pares. Desde las plazas hasta los grandes escenarios, ambos artistas encarnan el crecimiento de un movimiento que no deja de expandirse.

En paralelo, Zeballos atraviesa un momento clave en su carrera. El artista anunció su show en el Antel Arena para el 20 de junio de 2026, donde presentará en vivo Amor Fiado, convirtiéndose en el primer rapero uruguayo en alcanzar ese escenario. En Argentina, la presentación oficial del álbum será el 13 de junio en el Microestadio de Ferro.

Con este lanzamiento, Zeballos y Duki no solo suman un nuevo hit a sus carreras, sino que también refuerzan el puente artístico entre dos países que hoy lideran el pulso de la música urbana en la región.

Mirá el nuevo lanzamiento de Zeballos y Duki "Malparido"