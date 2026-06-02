Fabiana Cantilo homenajeó a Agostina Vega en San Juan y alzó la voz contra la violencia de género

En una noche cargada de emoción y reflexión, Fabiana Cantilo transformó su presentación en el Teatro Sarmiento de San Juan en un espacio de memoria y reclamo social. La reconocida cantante rindió homenaje a Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años cuyo femicidio conmocionó a todo el país en los últimos días.

Durante el concierto, Cantilo interrumpió el repertorio previsto para dirigirse al público y solicitar un minuto de silencio en honor a la joven. El teatro quedó en absoluto silencio mientras los presentes acompañaban el gesto de la artista, generando uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Fabiana Cantilo detuvo su show en San Juan para homenajear a Agostina Vega

Un homenaje desde la música

Tras el homenaje, la cantante interpretó "Canción Sin Miedo", una obra que se convirtió en uno de los himnos más representativos de la lucha contra la violencia de género en América Latina.

Con visible emoción, Cantilo acompañó la interpretación con palabras de apoyo para la familia de Agostina y un fuerte mensaje que resonó en todo el auditorio.

"Ni una más, ni una menos", expresó desde el escenario, renovando el reclamo que desde hace años moviliza a miles de personas en todo el país.

Un mensaje que trascendió el concierto

La artista también aprovechó el espacio para referirse a la problemática de la violencia de género y a la importancia de continuar visibilizando estos casos.

"Siguen igual, matando seres de 14 años", manifestó durante su intervención, en una frase que generó una inmediata reacción del público.

Además, hizo referencia a la convocatoria de las movilizaciones vinculadas al movimiento Ni Una Menos, reforzando la necesidad de mantener vigente el reclamo por justicia y protección para las mujeres y diversidades.

El homenaje concluyó entre aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes, quienes acompañaron el mensaje de la artista en un clima de profundo respeto.