Crimen de Agostina Vega: imputaron por femicidio al único detenido

En una jornada marcada por los resultados preliminares de la autopsia, el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del caso que investiga la muerte de Agostina Vega a la figura de femicidio, agravando de esta manera la situación procesal del único imputado en la causa.

La resolución judicial incluyó además la aceptación formal de los abuelos de la víctima como querellantes en el proceso.

Cambio de calificación legal

La investigación, que en una primera instancia se encontraba caratulada como privación ilegítima de la libertad agravada, sufrió un vuelco tras el análisis de los nuevos elementos probatorios incorporados al expediente.

A partir de esta disposición del funcionario judicial, Claudio Gabriel Barrelier, quien permanece como el único detenido por el hecho, pasará a ser investigado bajo una figura penal que prevé la pena de prisión perpetua.

La situación del imputado

El representante legal de la familia de la víctima, Carlos Nayi, confirmó el agravamiento de las condiciones de detención del acusado ante los medios de comunicación.

Al respecto de la nueva situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, el letrado penalista precisó: "Le imputaron el delito de femicidio". Con esta medida, la querella buscará avanzar hacia la instancia de juicio oral bajo la nueva tipificación delictiva.